માથું ફેરવવાથી ચક્કર આવતા હોય તો કાન સાથે જોડાયેલી હોય શકે છે આ સમસ્યા

હેલ્થ ડેસ્કઃ જો માથું ફેરવવા પર અથવા પડખું ફરવા પર થોડી-થોડી વાર માટે વારંવાર ચક્કર આવતા હોય તો આ કાન સાથે સંબંધિત સમસ્યા હોય શકે છે, જેને બિનાઇન પેરોક્સીમલ પોઝિશનલ વર્ટિગો કહેવાય છે. આ ચક્કર આવવાનો સામાન્ય કારણ છે. ઇએનટી નિષ્ણાત ડો. શુભકામ આર્ય પાસે જાણીએ શું હોય છે આ સમસ્યા અને કેવી રીતે બચવું. માથું ફેરવવાની અસર

કાન સાંભળવાની સાથે-સાથે શરીરનું બેલેન્સ બનાવવામાં અગત્યની ભૂમિકા ભજવે છે. તેના આંતરિક ભાગમાં તેના માટે કેનાલ, યૂટ્રિકલ, સેક્યૂલ તથા અન્ય સૂક્ષ્મ સંરચનાઓ સ્થિત હોય છે, જેમાં નાના-નાના વિશેષ કણ વ્યવસ્થિત હોય છે. આ અવસ્થામાં કેલ્શિયમ કાર્બોનેટયુક્ત આ વિશેષ કણ, જેને ઓટોલિથ કહેવામાં આવે છે તે પોતાના ચોક્કસ સ્થાન યૂટ્રિકલથી બીજી અસામાન્ય જગ્યા, પાછળની મરોડદાર કેનાલમાં પહોંચી જાય છે જેનાથી માથા તથા ગરદનની પોઝિશનમાં ફેરફાર થતા જ ચક્કર મહેસુસ થાય છે. માથું ફેરવવું, ઉપર અથવા નીચે કરવું, પથારી પર પડખા ફરવા, સૂતા હોય એવી સ્થિતિમાં એકદમ બેસવા અથવા ઊઠવા વગેરે પર આ ઉત્તેજિત થઈ જાય છે. કારણ

કેટલાક લોકોમાં તેનું કોઈ સ્પષ્ટ કારણ નથી હોતું. માથા પર ઇજા થયા પછી તથા કાનના કેટલાક રોગોમાં આ સ્થિતિ જોવા મળી શકે છે. વૃદ્ધાવસ્થામાં આ વધુ જોવા મળે છે. લક્ષણઃ- વારંવાર ચક્કર આવવા

થોડા સમય માટે વારંવાર ચક્કર આવવા, ખાસ કરીને માથા અને ગરદનને ફેરવવા અથવા પડખા લેવા પર જો કાયમ થોડી સેકેન્ડથી થોડી મિનિટ સુધી જ રહે છે. વોમિટિંગ થઈ શકે છે. કાનથી સંભળાઇ સારું દે છે અને કોઈ પ્રકારની અસામાન્ય સીટીનો અવાજ પણ મહેસુસ નથી થતો. ઉપચારઃ- એન્ટિવર્ટિગો દવાઓખી કરો ઇલાજ

મોટાભાગે આ થોડા દિવસમાં આપમેળે જ ઠીક થતી સ્થિતિ છે. આ દરમિયાન ચક્કર પર કાબૂ મેળવવા માટે એન્ટિવર્ટિગો દવાઓ આપી શકાય છે. ઠીક ન થવા પર આ સ્થિતિની યોગ્ય તથા કારગર રીત પોતાના નિયત સ્થાનથી હટીને આ સૂક્ષ્મ કણોને પાછા પોતાની પૂર્વ સામાન્ય જગ્યા પર લાવે છે. તેના માટે વિશેષ એપલેજ મેન્યૂઅરમાં દર્દીના માથાના વિવિધ વિશેષ કણોને ફેરવવામાં આવે છે. માથા તથા ગરદનની અન્ય એક્સરસાઇઝ પણ મદદરૂપ થાય છે. ચક્કર આવે છે તો ધ્યાન રાખો આટલું

- એકાએક ઊભા ન થાઓ.

- ડ્રાઇવિંગ ન કરો.

- રાતે પણ થોડો પ્રકાશ બનાવી રાખો જેથી બાથરૂમ વગેરે જવા પર અંધારામાં ચાલવું ન પડે.

- ફર્શ ભીનું ન થવા દો તથા બેડરૂમના ફર્શ પર કાર્પેટ વગેરે પાથરી શકાય છે.

- અગત્યના રોજિંદા સામાન ખૂબ ઊંચી જગ્યાએ રાખવાની જગ્યાએ તમારી પહોંચમાં રાખો.

- પગથિયાં પર રેલિંગનો સપોર્ટ લઇ શકો છો.

- બ્લડ પ્રેશર તથા બ્લડ શુગરને કંટ્રોલમાં રાખો.

- ઓછી હિલ્સના અને સ્લિપ ન થતા હોય એવા શૂ પહેરો. આ પણ વાંચોઃ- ડંબલની પરમિશન ન મળતા પાણીની ડોલ ભરીને કર્યું વર્કઆઉટ, આપ્યો બેસ્ટ શેપ

Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) is one of the most common causes of vertigo, the symptom that describes the feeling of intense spinning of the head. BPPV describes the situation where the spinning sensation lasts only a few minutes and often stops by itself. There may be recurrent episodes without any specific reason or cause.