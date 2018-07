રોજ કરો કિસમિસ સાથે નવશેકા પાણીનું સેવન, દૂર થશે એસિડિટી અને અશક્તિની સમસ્યા

હેલ્થ ડેસ્ક: આજની ભાગદોડવાળી અને સ્ટ્રેસવાળી લાઇફમાં ફિટ રહેવા માટે ડૉક્ટર બધાને પૌષ્ટિક આહાર અને ભરપૂર પાણી પીવાની સલાહ આપે છે. આમ તો ખાલી પેટ પાણી પીવાથી ઘણા ફાયદા મળે છે, પરંતુ પાણીમાં કિસમિસ પલાળી રાખવામાં આવે અને પછી તેનું સેવન કરવામાં આવે તો તેનાથી બમણો ફાયદો મળે છે. ઉપરાંત કિસમિસ ખાઇને ઉપર નવશેકું પાણી પીવામાં આવે તો પણ ફાયદો મળે છે.

- રોજ સવારે નવશેકા પાણી સાથે ઓછામાં ઓછી પાંચ કિસમિસનું સેવન કરવું. સવારના નાસ્તા પહેલાં તેનું સેવન કરવાથી ઘણા ફાયદા મળે છે. રોજ શક્ય ન હોય તો અઠવાડિયામાં 3 દિવસ તો જરૂર સેવન કરવું. નવશેકા પાણી સાથે કિસમિસ ખાવાના ફાયદા અંગે બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવે છે કે, એસિડિટી: જે લોકોને વારંવાર એસિડિટીની સમસ્યા સતાવતી હોય તેમણે કિસમિસવાળા પાણીનું જરૂર સેવન કરવું જોઇએ. તેમાં રહેલા ફાઇબર્સ પેટની સફાઇ કરે છે અને ગેસમાંથી પણ છૂટકારો અપાવે છે. સતત 8 દિવસ સુધી તેનું સેવન કરવાથી કબજિયાતમાં રાહત મળે છે અને પાચનક્રિયા સુધરે છે. લોહીની ઉણપ: લોહીની ઉણપ હોય તેમના માટે આ પાણી ખૂબજ ફાયદાકારક છે. તેમાં રહેલ આયર્ન અને કૉપર લોહીની ઉણપ દૂર કરે છે. કિસમિસમાં લોહ તત્વની સાથે બી-કૉમ્પ્લેક્સ પણ હોય છે. જે એનિમીયા દૂર કરવામાં મદદ કરે છે.

થાક અને અશક્તિ: નિયમિત આ પાણીનું સેવન કરવાથી થાક અને અશક્તિ દૂર થાય છે અને શરીરને આરામ મળે છે.

દ્રષ્ટિ સુધરે: કિસમિસને બે રીતે ખાઇ શકાય છે. એક પાણીમાં પલાળીને અને બીજું ચાવીને ખાઈ એક ગ્લાસ નવશેકુ પાણી પીવું. કિસમિસ શરીરમાં વિટામિન એની ઉણપ પૂરી કરે છે. જે આંખની રોશની વધારે છે.

તાકાત વધારે: અશક્તિ રહેતી હોય અને તમે ખૂબજ પાતળા હોય તો આ ઉપાયથી ઘણો ફાયદો મળી શકે છે. કિસમિસ પાચનક્રિયાને નિયમિત કરે છે, જેનાથી ભોજનથી પૂરતું પોષણ મળી રહે છે. શરીરની અશક્તિ દૂર થાય છે. સવારના નાસ્તામાં કેળું અને દૂધ ખાધા બાદ કિસમિસ પણ ખાવા જોઇએ. બહુ જલદી તેની અસર જોવા મળશે. ટાલ પડી ગઈ હોય તેમને પણ મૂળથી ઊગે છે નવા વાળ, કરો બીટના પાનનો ઉપચાર

