યાદશક્તિ વધારવી હોય કે માથુ દુખતું હોય, રામબાણ ઉપાય છે મધ

હેલ્થ ડેસ્ક: આદિવાસીઓના જીવનમાં મધ માત્ર આવકનો જ સ્ત્રોત નથી, પરંતુ તે સ્વસ્થ જીવન માટેની શ્રેષ્ઠ જડીબુટ્ટી પણ છે. મધ અનેક શારીરિક વિકારોથી બચાવે છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ મધના કેટલાક પારંપારિક નુસખાઓ વિશે.

સ્વાસ્થ્યની સમસ્યાઓ અને તેના નિવારણ અંગે મહત્વની ટિપ્સ આપી રહ્યા છે ડૉ. દીપલ આચાર્ય (ડિરેક્ટર-અભુમકા હર્બલ પ્રા. લિ. અહમદાબાદ, જેઓ ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશના આદિવાસીના પારંપારિક જ્ઞાનને આધુનિક વિજ્ઞાનની મદદથી પ્રમાણિત કરવાનું કાર્ય કરે છે.) - આદિવાસીઓ સવારે બાળકને રોટલી સાથે મધ આપે છે. તેમનું માનવું છે કે, તેનાથી બાળકની યાદશક્તિ સારી થાય છે. મધને છાસ સાથે લેવાથી યાદશક્તિ વધારે સારી થાય છે.

- શુદ્ધ મધથી આંખમાં ટીંપાં નાખવાથી આંખની સફાઇ થાય છે અને આંખની જ્યોતિ સુધરે છે.

- બાળકોના દાંત આવતા હોય છે ત્યારે તેમનાં પેઢાંમાં સોજો આવતો હોય છે અને દુખાવો પણ બહુ થતો હોય છે. આ સમયે પેઠાં પર મધ લગાવવાથી ઘણી રાહત મળે છે.

- સવારની શૌચક્રિયા પહેલાં પાણીમાં મધ મિક્સ કરી 3-4 મહિના સુધી પીવાથી વજન ઓછું થવા લાગે છે. કેટલાક જાણકારોના જણાવ્યા અનુસાર, નવશેકા પાણીમાં બે ચમચી મધની સાથે અડધા લીંબુનો રસ મિક્સ કરી પીવું જોઇએ.

- મધને દૂધ સાથે મિક્સ કરી પીવાથી દિલ, દિમાગ અને પેટ બધા માટે ફાયદાકારક રહે છે. ગરમીમાં લીંબુ પાણીમાં મધ મિક્સ કરી પીવાથી શરીરને ઉર્જા અને ઠંડક મળે છે.

- આદિવાસીઓની માન્યતા અનુસાર નિયમિત મધના સેવનથી શરીર ચુસ્ત અને તંદુરસ્ત રહે છે અને થાક પણ દૂર થાય છે.

- પાતાળકોટમાં આદિવાસીઓ ઘા અને દાઝેલા ભાગ પર પણ મધ લગાવે છે. મધમાં બેસ્ટ એન્ટીબેક્ટેરિયલ ગુણો છે.

- માથુ દુખતું હોય તો આદિવાસીઓ મધ સાથે ચૂનો મિક્સ કરી માથા પર લગાવે છે. મધ ઠંડક આપે છે અને દુખાવો પણ દૂર કરે છે.

