વિટામિન Eની કેપ્સ્યૂલ ને ગ્લિસરિન કે નાળિયેરના તેલ સાથે મિક્સ કરી યૂઝ કરો, હોઠ, સ્કિન અને વાળને બનશે સુંદર

હેલ્થ ડેસ્ક: વિટામિન E બ્યૂટી વિટામિન તરીકે પણ ઓળખાય છે. તેનો અલગ-અલગ રીતે ઉપયોગ કરવાથી સુંદરતામાં વધારો થાય છે. આ વિટામિન સ્કિનની ચમક વધારે છે. અહીં વિટામિન ઇની કેપ્સ્યૂલ સ્કિન માટે કઈ-કઈ રીતે ઉપયોગી છે એ વિશે જણાવવામાં આવ્યું છે. વિટામિન ઇમાં અલગ-અલગ વસ્તુ મિક્સ કરવાથી અલગ-અલગ ફાયદા મળે છે.

આ વિશે વિસ્તૃતમાં જણાવી રહ્યા છે બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ...

1. હોઠ માટે

મુલાયમ અને ચમકદાર હોઠ માટે વિટામિન ઈનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. કેપ્સ્યૂલનું લિક્વિડ કાઢી તેમાં બદામનું તેલ કે ગ્લિસરિન મિક્સ કરી સૂતાં પહેલાં હોઠ પર લગાવવું. 2. ચહેરા માટે

વિટામિન ઈ સ્કિનને ડ્રાય થતી બચાવી ચમકદાર બનાવે છે. રાત્રે સૂતાં પહેલાં બદામ કે નાળિયેરના તેલમાં કેપ્સ્યૂલનું લિક્વિડ મિક્સ કરી લોશનમાં મિક્સ કરી ચહેરા પર લગાવવું. 3. આંખ માટે

વિટામિન ઇ દ્વારા આંખ નીચેનાં કાળાં કુંડાળાં દૂર કરી શકાય છે. વિટામિન ઇના ઓઇલને ડાયરેક્ટ જ આંખ નીચે લગાવવાથી થોડા જ દિવસમાં અસર જોવા મળશે. 4. વાળ માટે

વાળ ધોવાના એક દિવસ પહેલાં નાળિયેર તેલમાં વિટામિન ઈ મિક્સ કરી લગાવવાથી વાળ હેલ્ધી અને ચમકદાર બને છે. 5. સ્ટ્રેચ માર્ક્સથી છૂટકારો મેળવવા

મહિલાઓને પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન થયેલા સ્ટ્રેચ માર્ક્સ પર વિટામિન ઇની કેપ્સ્યૂલમાં બદામનું કે નાળિયેરનું તેલ મિક્સ કરી લગાવવાથી ડાઘ ઝાંખા પડવા લાગશે.

6. સ્ક્રબ ફેસપેકમાં વિટામિન ઇનું તેલ મિક્સ કરી લગાવવાથી સ્કિન ખેંચાશે નહીં અને ધોયા પછી ફ્રેશ અને ચમકદાર દેખાશે.

