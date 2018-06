ડિલિવરી બાદ ખરતા હોય ઢગલો વાળ તો, કરો આ સરળ ઉપાય

યુટિલિટિ ડેસ્ક: મહિલાઓમાં આ સમસ્યા બહુ જોવા મળતી હોય છે. ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન તો વાળનો ગ્રોથ સારો હોય છે, પરંતુ ડિલિવરી બાદ અચાનક વાળ ખરવા લાગે છે. કેટલીકવાર સફેદ પણ થવા લાગે છે. આનું મુખ્ય કારણ એ છે કે, ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન મહિલાના શરીરમાં એસ્ટ્રોજન નામના હોર્મોનનું સ્તર ઊંચુ રહે છે. આ એસ્ટ્રોજન સ્ત્રી હોર્મોન હોય છે, જે વાળને સ્વસ્થ્ય અને સુંદર બનાવે છે. સાથે-સાથે ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન મહિલાઓ તેમના ખાનપાન પર પણ બધુ ધ્યાન આપે છે, પરંતુ ડિલિવરી બાદ મહિલાઓ બાળકની સાર-સંભાળમાં એટલી બધી વ્યસ્ત થઈ જાય કે , તેઓ પોતાના પર પૂરતું ધ્યાન આપી જ નથી શકતી. જેના કારણે એસ્ટ્રોજન હોર્મોન્સનું સ્તર ઓછું થઈ જાય છે. જેના કારણે વાળ ખરવાની અને સફેદ થવાની સમસ્યા ચાલું થઈ જાય છે. તેનાથી બચવા માટે ડિલિવરી બાદ પણ પોષણ પ્રત્યે પૂરતું ધ્યાન આપવું જોઇએ, જેનાથી હિમોગ્લોબીનનું સ્તર પણ જળવાઇ રહે. કાચાં શાકભાજી, લીલાં પાંદડાંવાળી ભાજી, કઠોળ, ફણગાવેલાં અનાજ, ફળ વગેરે નિયમિત લેવાં જોઇએ. અઠવાડિયામાં ત્રણ દિવસ વાળમાં જડીબુટીયુક્ત કાળા તલનું તેલ રાત્રે સૂતાં પહેલાં લગાવવું અને સવારે ટુવાલને ગરમ પાણીમાં પલાળી, નીચોવીને માથા પર વીંટી દો. ત્યારબાદ ટુવાલ કાઢી આયુર્વેદિક શેમ્પૂથી વાળ ધોઇ દેવા. ચોક્કસથી ફાયદો થશે.

Click here to know Beauty and health Tips and Reasons for Hair Fall and become white also after Delivery in Woman