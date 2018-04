ગરમીમાં સુરતીઓનો અનોખો પ્રયોગ, હવે જમીન પર નહીં પાણીમાં કરો યોગ

- સુરતમાં શરૂ થયા વોટર યોગા

- 25 લોકોનાં એક ગ્રૂપે આ અનોખો પ્રયોગ હાથ ધર્યો છે

- આ યોગઉત્સુકો સ્વિમિંગ પૂલમાં છાતી સુધીનાં પાણીમાં ઊતરે છે

- ત્યારપછી પાણીની અંદર તેઓ જાતભાતના યોગાસનો કરે છે

- આ પ્રકારના યોગથી શરીરને થાક ઓછો લાગે છે અને બોડીની સ્ટ્રેન્થ વધે છે

- આ યોગ કરવાથી ફેફસાં પણ મજબૂત થાય છે

- વિશ્વકક્ષાએ વૉટર યોગા ઘણા સમયથી ચાલી રહ્યા છે

- હવે આ ક્રેઝ ગુજરાતમાં પહોંચ્યો છે

- આમ પણ હવે ગરમીનો પારો વધી રહ્યો છે - એવામાં સ્વિમિંગ પૂલમાં આ વોટર યોગથી ઘણા ફાયદા થઇ શકે છે

Surat unique experiment, now do not get grounded in water, yoga Gujarat surat new video viral surat 25 people group doing different style yoga. yes they all are do water yoga in swimming pool