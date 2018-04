આ 5 પ્રકારની પ્રોબ્લેમવાળી વ્યક્તિએ શેરડીના રસથી દૂર રહેવું

ગરમીનો પ્રકોપ ઘણો વધી રહ્યો છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે શેરડીના રસની માંગ વધે, પરંતુ ઘણી હેલ્થ પ્રોબ્લેમ આ નુકસાન પણ કરે છે.

આ 5 પ્રકારની પ્રોબ્લેમમાં શેરડીનો રસ અવૉઇડ કરવો જોઇએ. કફ અને શરદી - જેને શ્વાસની તકલીફ અને - કફ અને શરદી હોય તેમણે - શેરડીના રસથી દૂર રહેવું જોઇએ. પેટની પ્રબ્લેમ - જો તમને પેટને લગતી કોઇ બીમારી કે પ્રોબ્લેમ છે તો - એવામાં શેરડીનો રસ પીવાથી ઝાડા થઇ શકે છે. દાંતની તકલીફ - જો દાંત સળી ગયા હોય અને દાંતના દુઃખાવામાં - શેરડીના રસનું ગળપણ વધારે નુકસાન કરે છે એસિડિટી - જો તમે એસિડિટીની દવાઓ લઇ રહ્યાં છો તો શેરડીનો રસ ના પીવો જોઇએ. ગરમી અને તડકાની તકલીફ - વધુ પડતાં તડકામાંથી આવ્યા હોવ તો તરત જ - શરેડીનો રસ ના પીવો જોઇએ - તે શરીરને વધારે નુકસાન પહોંચાડે છે.

A person with 5 types of Problem should avoid sugarcane juice. avoid of acidity, son problem, teeth, caught and cold illness and sickness sugarcane juice