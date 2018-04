જાંઘની વચ્ચે ખંજવાળની પ્રોબ્લેમ થાય છે? તો આ 5 સરળ ઉપાયથી મેળવો છૂટકારો

યુટિલિટી ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ખુજલી અને અંગોમાં ખંજવાળની પ્રોબ્લેમ ખૂબ જ વધી ગઈ છે. ઘણાં લોકોને તો પગની વચ્ચે એટલે કે જાંઘમાં પુષ્કળ ખંજવાળ આવતી હોય છે. મહિલાઓને આ સમસ્યા વધુ થાય છે. પણ પુરૂષોને પણ આ સમસ્યા થાય જ છે. એમાંય જે લોકો ખેલકૂદમાં સક્રિય હોય એવા લોકોને આ પ્રોબ્લેમ વધુ થાય છે. એમાંય હવે ઉનાળાની શરૂઆત થઈ રહી છે. આ સિઝનમાં પરસેવાને કારણે ઘણાં લોકોને આ પ્રોબ્લેમ વધુ સતાવે છે. જેથી આજે અમે તમને તેના માટે 5 બેસ્ટ ઉપાયો જણાવીશું.

Itchness usually develops in the skin around the groin, inner thighs, and buttocks. Jock itch is most common in men and adolescent boys. The infection causes a rash that often itches or burns.So here we list out 5 home remedies for itching between thighs.