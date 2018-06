પ્રેગ્નન્સીમાં ભૂલથી પણ ન ખાતા આ સુપર ફૂડ્સ, બાળકને થશે ગંભીર નુકસાન

યુટિલિટિ ડેસ્ક: પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન મહિલાઓને ઘણી અલગ-અલગ વસ્તુઓ ખાવાની ઇચ્છા થતી હોય છે. જોકે આ સમય દરમિયાન કઈં પણ ખાતાં પહેલાં ડૉક્ટરની સલાહ જરૂર લઈ લેવી જોઇએ. તમારી એક ખોટી આદતથી બાળકના હેલ્થને નુકસાન થઈ શકે છે. પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન સામાન્યરીતે એવી વસ્તુઓ ખાવાની જ મનાઇ કરવામાં આવે છે, જેનાથી હેલ્થને નુકસાન થતું હોય. જોકે આ જાણીને તમને પણ નવાઇ લાગશે કે, પ્રેગ્નન્સીમાં કેટલીક એવી વસ્તુઓ પણ ખાવાની મનાઇ કરવામાં આવે છે, જેને હેલ્ધી અને સુપરફૂડ માનવામાં આવે છે. આવા જ 4 સુપરફૂડ વિશે જણાવી રહ્યા છીએ આજે અમે.

આ વિશે વિસ્તૃતમાં જણાવી રહ્યા છે, શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ.... ૧. સોફ્ટ ચીઝ: સોફ્ટ ચીઝમાં ફેટ્સની માત્રા બહુ ઊંચી હોય છે, માટે ચીઝ ખાવાનું ટાળવું જોઇએ. ૨. કાચાં શાકભાજી: કાચાં શાકભાજીમાં બેક્ટેરિયા વધુ હોય છે એટલે ખાવાનાં ટાળવાં. આ સિવાય ફણગાવેલા મગ પણ ન ખાવા. 3. પ્લાસ્ટિકની બોટલથી પાણી: પ્લાસ્ટિકની બોટલથી પાણી પીવાથી આવનાર બાળકને પેટની સમસ્યાઓ થવાની શક્યતાઓ રહે છે. ૪. હર્બલ સપ્લીમેન્ટ: પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન હર્બલ સપ્લીમેન્ટ્સ લેતાં પહેલાં ડૉક્ટરની સલાહ જરૂર લેવી. દવા છે મૃત્યુ સિવાય બધા જ રોગોની, સેવન કરો માત્ર 2 ટીંપાં

