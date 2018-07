સતાવતી હોય નસકોરાની સમસ્યા તો, ઑલિવ ઑઇલ, લસણ સહિત 3 ઔષધીઓ છે બેસ્ટ

હેલ્થ ડેસ્ક: દરેક વ્યક્તિ એવું ઇચ્છતી હોય છે કે, તેમને ઊંઘ સારી આવે, પરંતુ નસકોરાના કારણે તેમની પોતાની ઊંઘ બગડે જ છે, સાથે-સાથે ઘરના લોકોની ઊંઘ પણ બગડે છે. આ નસકોરાની સમસ્યાથી કેટલાક આયુર્વેદિક ઉપાયથી છૂટકારો મેળવી શકાય છે.

આવી જ 3 ઔષધીઓ વિશે જણાવી રહ્યા છે શંકરસિંહ વાઘેલા બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ... ઑલિવ ઑઇલ

રોજ રાત્રે અડધી ચમચી ઑલિવ ઓઇલ અને અડધી ચમચી મધ લેવું જોઇએ. તેનાથી ધીરે-ધીરે નસકોરા ઓછા થવા લાગે છે. આ બંન્ને વસ્તુઓમાં રહેલાં તત્વો શ્વાસ નળી સાફ કરે છે અને રાત્રે શ્વાસ લેવામાં સરળતા મળે છે અને નસકોરાની સમસ્યા સમાપ્ત થાય છે.

લસણ

નાક અથવા ગળામાં બલગમની માત્રા વધી જવાથી રાત્રે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડે છે, જેનાથી નસકોરી બોલે છે. સૂતી વખતે નિયમિત બે કળી લસણ ખાવાથી ગળું સાફ રહે છે અને શ્વાસ લેવામાં સરળતા રહે છે. જેથી નસકોરાની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળે છે. હળદર

આયુર્વેદમાં નસકોરાની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મેળવવા માટે હળદરને મહત્વની ગણવામાં આવે છે. રોજ રાત્રે સૂતાં પહેલાં એક ગ્લાસ દૂધમાં થોડી હળદર મિક્સ કરી પીવાથી નાક અને ગળું બંન્ને સાફ રહે છે અને રાત્રે સૂતી વખતે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ નથી પડતી. જેથી નસકોરાની સમસ્યામાંથી મુક્તિ મળે છે. સફેદ વાળને કાળા કરશે માર્કેટમાં સાવ સસ્તામાં મળી રહેતું તૂરિયું, સ્કિન માટે પણ ફાયદાકારક

