બાળકોને યાદશક્તિ અને સ્માર્ટનેસ બંન્ને વધારશે એલોવેરા સહિત આ 3 હેલ્ધી જ્યૂસ

હેલ્થ ડેસ્ક: જ્યૂસ પીવાથી સ્કિનમાં નિખાર તો આવે જ છે, સાથે-સાથે યાદશક્તિ અને સ્માર્ટનેસ પણ વધે છે. આજે અમે તમને જણાવી રહ્યા છીએ કેટલાક એવા જ્યૂસ વિશે, જેને પીવાથી બાળકોનું મગજ એકદમ તેજ ચાલવા લાગે છે.

બાપુ આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના સુપરિટેન્ડન્ટ ડૉં મયુર પટેલ જણાવી રહ્યા છે આવા ત્રણ જ્યૂસ વિશે...

દાડમનો જ્યૂસ

દાડમમાં ભરપૂર માત્રામાં પ્રોટીન, કાર્બોહાઇડ્રેટ, ફાઇબર, વિટામિન A, C અને E, ફૉલિક એસિડ અને એન્ટીઑક્સીડેન્ટ હોય છે. રિસર્ચ અનુસાર તેનાથી બ્રેન સેલ્સ ડેમેજ થતા અટકે છે અને બાળકોનો માનસિક વિકાસ થાય છે.

એલોવેરા જ્યૂસ

એલોવેરા જ્યૂસ બાળકોની યાદશક્તિમાં વધારો કરે છે. તેમાં વિટામિન B6 ભરપૂર માત્રામાં હોય છે. જે બાળકોના મગજ માટે બેસ્ટ ટૉનિકનું કામ કરે છે. તેનો સ્વાદ વધારવા માટે અંદર જામફળ કે લીચીનો જ્યૂસ ઉમેરી શકાય છે, જે બાળકોને પણ ભાવશે.

બીટનો જ્યૂસ

બીટનો જ્યૂસ મગજ માટે ખૂબજ ફાયદાકારક હોય છે. આ જ્યૂસ મગજની કાર્યક્ષમતા વધારવાની સાથે લોહીનું પરિભ્રમણ પણ સુધારે છે. ઉપરાંત શરીરમાં લોહીની ઉણપને પૂરી કરે છે.

