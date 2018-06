સાવધાન થઈ જજો, 1 મહિના પહેલાં જ હાર્ટ એટેક આવવાના આ 11 સંકેતો મળે છે

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હાર્ટ એટકનું નામ સાંભળીને જ લોકો ફફડી ઉઠે છે. હાર્ટ ડિસીઝ પહેલાં મોટી ઉંમરના લોકોને થતાં હતાં પણ હવે 30 વર્ષની ઉંમર વટાયા બાદ હાર્ટ પ્રોબ્લેમ શરૂ થઈ જાય છે. બીએલકે હાર્ટ સેન્ટર, નવી દિલ્હીના સીનિયર કાર્ડિયોલોજિસ્ટ ડો. અજય કોલના જણાવ્યા મુજબ મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં હાર્ટ એટેકના સંકેતો (Heart Attack Warning Signs) એક મહિના પહેલાંથી જ મળવા લાગે છે. જો આ સંકેતોને સમય રહેતાં ઓળખી લેવામાં આવે તો હાર્ટ એટેકને ટાળી શકાય છે. જેથી આજે અમે તમને આ સંકેતો વિશે જણાવીશું.



આગળ વાંચો હાર્ટ એટેકના સંકેતો અને તેનાથી બચવા કઈ ભૂલો ન કરવી તેના વિશે (Heart attack Symptoms You Should not Ignore).