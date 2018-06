તલના તેલનો આ રીતે ઉપયોગ કરવાથી 5 પ્રકારની સમસ્યામાં થશે ફાયદો

હેલ્થ ડેસ્ક: તલના તેલમાં એન્ટીબેક્ટેરિયલ અને એન્ટીઈન્ફ્લામેટરી પ્રોપર્ટી હોય છે. આ તેલમાં સારી માત્રામાં કોપર, મેંગ્નીઝ, કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ જેવા મિનરલ્સ પણ હોય છે. આ તેલમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ પણ હોય છે. સ્કિન માટે આ તેલ બહુ જ ફાયદાકારક હોય છે. જાણો તેના ઉપાયો.

દાંતમાં સડો અને હલવાની સમસ્યામાં

તલનું તેલ મોંમાં ભરીને 5 મિનિટ મોમાં રાખવું. આનાથી દાંત મજબૂત થાય છે, સડો દૂર થાય છે અને દાંત હલવાની સમસ્યા પણ દૂર થાય છે.

સ્થૂળતા અને ખંજવાળ

તલનું તેલ નવશેકું ગરમ કરીને 1 મહિનો સુધી આખા શરીરની માલિશ કરવાથી ત્વચામાં ગજબનો નિખાર આવે છે અને ફેટ પણ ઘટે છે. સાથે જ ખંજવાળની પ્રોબ્લેમ પણ દૂર થાય છે.

એડી ફાટવાની સમસ્યા

તલના તેલમાં મીણ અને સિંધવ મીઠું મેળવીને આ મિશ્રણ ફાટેલી અને કાપા પડેલી એડી પર લગાવવાથી તે મુલાયમ બને છે.

કૂતરું કરડે ત્યારે હડકાયું કૂતરું કરડ્યું હોય તો દર્દીને તલનું તેલ, ખાંડેલા તલ, ગોળ અને આકડાનું દૂધ સમભાગે મિક્સ કરીને આપવાથી ફાયદો થાય છે.

દાઝ્યા પર

ગરમ કરેલું તલનું તેલ બળેલા ભાગ ઉપર લગાવવાથી ફાયદો થાય છે.

(અહીં જણાવેલા ઉપાય આરોગ્યનિધિ ભાગ-2 બુકમાંથી લીધેલા છે.)

