દરેક મહિલાઓએ 40 વર્ષ બાદ આ 4 ટેસ્ટ ખાસ કરાવવા જોઈએ, જાણો કેમ

હેલ્થ ડેસ્ક: ક્યારેક વધારે પડતા કામને લીધે તાવ ભરાઈ ગયો હોય અથવા માથું દુખતું હોય અને દવાખાને જવાનું કહો તો જવાબ મળશે, 'કંઈ નથી. હમણાં સારું થઈ જશે. થોડી વાર આરામ કરી લઈશ એટલે વાંધો નહીં આવે.' આ સર્વસામાન્ય જવાબ દરેક મહિલા પાસેથી સાંભળવા મળશે. એવામાં પરિવાર અને તેના સભ્યોની જવાબદારી બને છે કે મહિલાની કાળજી લે. એના સ્વાસ્થ્યમાં થતા ફેરફાર ક્યારેક કોઈ ગંભીર માંદગીનાં લક્ષણો પણ હોઈ શકે છે. એટલું જ નહીં, અમુક ચોક્કસ ઉંમર પછી મહિલા માટે શરીર સ્વસ્થ અને સારું રહે તે માટે કેટલાક ટેસ્ટ કરાવવા જરૂરી છે એ બાબતનો મહિલાને તેમજ તેના પરિવારને પણ ખ્યાલ હોવો જરૂરી છે, જેથી જો મહિલા પોતે ધ્યાન ન આપે તો પરિવાર તેના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખી શકે.

સ્ત્રીને ક્યારે કયા શારીરિક પરિવર્તનમાંથી પસાર થવું પડે છે?

-મેટાબોલિઝમની વાત કરીએ તો દર 10 વર્ષે સ્ત્રીના મેટાબોલિઝમની પ્રક્રિયા ધીમી પડતી જાય છે. મહિલા 30 વર્ષની વય વટાવે તે પછી તેનાં હાડકાં નબળાં થતાં જાય છે અને તેને આર્થ્રાઇટિસથી લઈને ફ્રેક્ચર થવાની સંભાવના રહે છે.

-હોર્મોનલ પરિવર્તન મહિલાના શરીરમાં થવાથી તે વધારે સ્ટ્રેસ અનુભવે છે અને એમાંય જ્યારે મેનોપોઝનો સમય નજીક આવતો જાય તેમ તેમ તેના હોર્મોન્સમાં થતાં પરિવર્તનથી મહિલાનો સ્વભાવ ચીડિયો થઈ જાય છે.

-હોટ ફ્લશીસ, ડિપ્રેશન, સ્ટ્રેસ, એકલતા વગેરે જાતજાતની મુશ્કેલીઓ સ્ત્રીઓને પરેશાન કરે છે અને આવા સમયે એને કોઈના સાથની જરૂર પડે છે. આ બાબતોની જાણ જો પરિવારજનોને હોય તો મહિલાને આમાંથી બચાવી શકે છે. એના સ્વાસ્થ્યને કથળતાં અટકાવી શકાય છે.

-આજકાલ એવા અનેક ટેસ્ટ મેડિકલ ક્ષેત્રમાં થાય છે, જે મહિલાઓમાં થતી બીમારી અને એ વિશે વહેલી તકે જાણકારી મળી શકે છે.

મહિલાએ 40 વર્ષ બાદ કયા મેડિકલ ટેસ્ટ કરાવવા જોઈએ

પેલ્વિક અને પેપ સ્મીઅર ટેસ્ટઃ 40 વર્ષની વયે પહોંચતાં અથવા ચાલીસી વટાવ્યા પછી પેલ્વિક ટેસ્ટ, પેપ સ્મીઅર ટેસ્ટ અવશ્ય કરાવવા જોઈએ. તે ઉપરાંત, છાતીનો એક્સ-રે, સીટી સ્કેન, એમઆરઆઇ જેવા ટેસ્ટ કરાવવાથી મહિલાને સર્વાઇકલ કેન્સર, ઓવરીનું કેન્સર વગેરે જેવી ગંભીર બીમારી વિશે ખ્યાલ આવી શકે છે. જો શરૂઆતમાં નિદાન થઈ જાય તો આવી બીમારીનો સમયસર ઇલાજ શરૂ કરી તેમાંથી મુક્તિ પણ મેળવી શકાય છે.

મેમોગ્રામ અને કમ્પ્લીટ બ્રેસ્ટ ટેસ્ટઃ બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાનું જોખમ વય વધવા સાથે વધતું જતું હોવાને લીધે ચોક્કસ ઉંમર પછી દરેક મહિલાએ મેમોગ્રાફી અને અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી જેવા ટેસ્ટ ભૂલ્યા વિના કરાવવા જોઈએ. બ્રેસ્ટ કેન્સર જેવી બીમારીની શરૂઆતમાં બ્રેસ્ટમાં થતા ટ્યુમર અને તેનાં અન્ય લક્ષણોનો ખ્યાલ આવે કે તરત જ નિષ્ણાત ડોક્ટરને બતાવી તે જણાવે એ ટેસ્ટ કરાવવા જરૂરી છે. ખાસ કરીને જો મહિલાના પરિવારમાં કોઈને ભૂતકાળમાં કેન્સર થયું હોય તો તપાસ કરાવવી જરૂરી બની જાય છે.

બોન ડેન્સિટી ટેસ્ટઃ પુરુષોની સરખામણીએ સ્ત્રીઓમાં ઓસ્ટિઓપોરોસીસ થવાની શક્યતા વધારે રહે છે. તેનું કારણ છે, એસ્ટ્રોજન નામના સ્રાવનું પ્રમાણ અમુક ઉંમર પછી ઘટતું જાય છે, જે મહિલાઓનાં હાડકાંની મજબૂતાઈ ઘટાડે છે. ઓસ્ટિઓપોરોસીસ હાડકાંમાં કેલ્શિયમ અને મહત્ત્વની ખનિજોની ખામી ઉત્પન્ન થવાને લીધે નબળાં પડી જઈને ભાંગી જાય છે. ઇન્ટરનેશનલ ઓસ્ટિઓપોરોસીસ ફાઉન્ડેશનના અનુમાન અનુસાર આજકાલ ઓસ્ટિઓપોરોસીસથી દુનિયાની લગભગ 20 કરોડ મહિલાઓ પીડાય છે. અનેક તબીબી આંકડાઓ દર્શાવે છે કે 50થી વધારે વયની મહિલાઓમાં દર બે મહિલાએ એક ઓસ્ટિઓપોરોસીસને લીધે ફ્રેક્ચરનો ભોગ બને છે. ખાસ કરીને હિપ ઓસ્ટિઓપોરોસીસના કિસ્સાઓમાં 75 ટકા કિસ્સામાં મહિલાઓ વધારે હોય છે.

હોર્મોન ટેસ્ટઃ હોર્મોનલ ફેરફારની સાથોસાથ તેની સાથે સંકળાયેલી સમસ્યાઓને લીધે મહિલાઓમાં હાડકાંને લગતી અનેક તકલીફો ઊભી થાય છે. તે માટે વિટામિન ડી, કેલ્શિયમ, સીરમ, થાઇરોઇડના ટેસ્ટ કરવાની જરૂર પડે છે. તેથી હાડકાંની સ્થિતિ અને શરીરની કામગીરીનો ખ્યાલ આવે છે. હોર્મોનલ ટેસ્ટ પણ જરૂરી છે, કેમ કે 40 વર્ષ બાદ સ્ત્રીના હોર્મોનલ ચક્રમાં ફેરફાર થાય છે, તેનો મેનોપોઝનો સમય નજીક આવતાં મૂડ સ્વિંગ્સ, હોટ ફ્લશીસ વગેરે સમસ્યા ઊભી થાય છે. આ બધાનો સામનો કરી શકાય તે માટે દરેક મહિલાએ 40 વર્ષની વય બાદ ઉપર જણાવેલા ટેસ્ટ દર ત્રણ વર્ષે અવશ્ય કરાવવા જ જોઈએ. સ્ત્રીઓમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર, ગર્ભાશયનું કે તેના મુખનું અથવા ઓવરીનું કેન્સર વધારે જોવા મળે છે. સ્ત્રીઓમાં સરેરાશ મૃત્યુદર પણ આ કારણસર 40 વર્ષ પછી વધારે જોવા મળે છે. સ્ત્રીઓએ 35થી 40 વર્ષની વય દરમિયાન ટેસ્ટ કરાવવા જરૂરી છે. આજકાલ સોનોગ્રાફી પણ ખૂબ સરળ બની ગઈ છે. સ્ત્રીઓએ થાઇરોઇડ ટેસ્ટ, બોન ડેન્સિટી ટેસ્ટ, બ્લડશુગર, મેમોગ્રાફી, સોનોગ્રાફી કરાવવા જરૂરી છે. પરિવારજનોએ પણ ધ્યાન આપવું જોઈએ.

ડો. ફાલ્ગુની શશાંક, ગાયનેકોલોજિસ્ટ

Women in 40s undergo subtle changes that need to be addressed before they become problems. Here are some of the most Important Medical tests For Women Over 40.