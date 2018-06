હાઈટ પ્રમાણે તમારું વજન કેટલું હોવું જોઈએ, જોઈ લો ચાર્ટ

યુટિલિટી ડેસ્ક: પોતાના વજનને લઈને દરેક વ્યક્તિ ચિંતિત હોય છે. વજન ઓછું હોય તેની ચિંતા અને વજન વધુ હોય તો તેની પણ ચિંતા. ઘણી વાર હાઈટ પ્રમાણે કેટલું વજન હોવું જોઈએ તેની યોગ્ય જાણકારીના અભાવે જેની ચિંતા ન કરવી જોઈએ તેની પણ ચિંતા વ્યક્તિ કરતી હોય છે. તો આ મુંજવણને દૂર કરવા માટે આજે અમે અહીં ચાર્ટ આપી રહ્યા છીએ કે હાઈટ પ્રમાણે સ્ત્રી અને પુરુષનું વજન કેટલું હોવું જોઈએ. હાઈટ- ફૂટ (Cm) સ્ત્રી પુરુષ 4' 6" (137 cm) 28.5- 34.9 kg 28.5 - 34.9 kg 4' 7" (140 cm) 30.8 - 37.6 kg 30.8 - 38.1 kg 4' 8" (142 cm) 32.6 - 39.9 kg 33.5 - 40.8 kg 4' 9" (145 cm) 34.9 - 42.6 kg 35.8 - 43.9 kg 4' 10" (147 cm) 36.4 - 44.9 kg 38.5 - 46.7 kg 4' 11" (150 cm) 39 - 47.6 kg 40.8 - 49.9 kg 5' 0" (152 cm) 40.8 - 49.9 kg 43.1 - 53 kg) 5' 1" (155 cm) 43.1 - 52.6 kg 45.8 - 55.8 kg 5' 2" (157 cm) 44.9 - 54.9 kg 48.1 - 58.9 kg 5' 3" (160 cm) 47.2 - 57.6 kg 50.8 - 61.6 kg 5' 4" (163 cm) 49 - 59.9 kg 53 - 64.8 kg 5' 5" (165 cm) 51.2 - 62.6 kg 55.3 - 68 kg 5' 6" (168 cm) 53 - 64.8 kg 58 - 70.7 kg) 5' 7" (170 cm) 55.3 - 67.6 kg 60.3 - 73.9 kg 5' 8" (173 cm) 57.1 - 69.8 kg 63 - 76.6 kg 5' 9" (175 cm) 59.4 - 72.6 kg 65.3 - 79.8 kg 5' 10" (178 cm) 61.2 - 74.8 kg 67.6 - 83 kg 5' 11" (180 cm) 63.5 - 77.5 kg 70.3 - 85.7 kg 6' 0"(183 cm) 65.3 - 79.8 kg 72.6 - 88.9 kg 6' 1" (185 cm) 67.6 - 82.5 kg 75.3 - 91.6 kg 6' 2" (188 cm) 69.4 - 84.8 kg 77.5 - 94.8 kg 6' 3" (191 cm) 71.6 - 87.5 kg 79.8 - 98 kg 6' 4" (193 cm) 73.5 - 89.8 kg 82.5 - 100.6 kg 6' 5"(195 cm) 75.7 - 92.5 kg 84.8 - 103.8 kg 6' 6"(198 cm) 77.5 - 94.8 kg 87.5 - 106.5 kg 6' 7" (201 cm) 79.8 - 97.5 kg 89.8 - 109.7 kg 6' 8" (203 cm) 81.6 - 99.8 kg 92 - 112.9 kg 6' 9" (205 cm) 83.9 - 102.5 kg 94.8 - 115.6 kg 6' 10" (208 cm) 85.7 - 104.8 kg 97 - 118.8 kg 6' 11" (210 cm) 88 - 107.5 kg 99.8 - 121.5 kg 7' 0" (213 cm) 89.8 - 109.7 kg 102 - 124.7 kg કન્ટેન્ટ સોર્સ: વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (who) અને નેશનલ ઈસ્ટિટ્યુટ્સ ઓફ હેલ્થ-યુએસએ

