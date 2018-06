ઘરે જ બનાવી શકો ફ્લાવર મન્યુરિયન, હટકે છે આ રેસિપી

મન્યુરિચનનું નામ સંભાળતા જ મોઢામાં પાણી આવી જાય છે પરંતુ દરરોજ બહારનું જમવાનું આપણા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તો ઘરે જ બનાવો રેસ્ટોરાં જેવા ફુલાવર મન્યુરિયન....

સામગ્રી

1 ફ્લાવર

1/2 કપ મેદા

2 ટી સ્પૂન કોર્ન ફ્લોર

1 ટી સ્પૂનમીંઠુ

2 ટી સ્પૂન લસણ અને આદુની પેસ્ટ

1 ટી સ્પૂન સોયા સોસ

1 ટી સ્પૂન લાલ મિર્ચ પાઉડર

1 મોટી ડુંગળી

1 કેપ્સિકમ

1 ટી સ્પૂન ટેમેટો સોસ બનાવવાની રીત

1 ગ્લાસ પાણીમાં 1tablespoons મીઠુ નાખીને ફ્લાવરને બાફી લો(4-5 મિનિટ સુધી)

હવે મેદાને એક વાસણમાં લો અને તેમાં લાલ મરચાનું પાઉડર, મીઠુ, લસણ આદુની પેસ્ટ અને સોયા સોય નાખીને પેસ્ટ બનાવી લો..તેના પછી બાફેલા ફ્લાવરને આ પેસ્ટમાં નાખીને બરાબર મિક્સ કરો..

હવે પેનમાં તેલ ગર્મ કરો અને ફુલાવરને ડિપ ફ્રાય કરો ..

બીજા પેનમાં 1tablespoons તેલ લઈને તેમાં બારીક કાપેલું લસણ નાખો લાઇટ બ્રાઉન થાય સુધી સેકો..પછી તેમાં ડુંગળી અને કેપ્સિકમ નાખીને બરાબર મિક્સ કરો તેમાં સોયા સોસ, ટમેટો સોસ મિક્સ કરો..હવે તેમાં ફ્રાય કરેલું ફ્લાવર નાખો.. આ મિશ્રણને બરાબર મિક્સ કરીને તેને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરો તૈયાર છે ગરમ ગરમ ફુલાવર મન્યુરિયન

Gobi Manchurian Recipe: Read Cauliflower Manchurian Recipe, ફુલાવર મન્યુરિયન રેસીપી, ફૂલકોબી મન્યુરિયન રેસીપી, કોબીજ મન્યુરિયન રેસીપી, ફુલાવર મન્યુરિયન બનાવવાની સરળ રીત, How to make cauliflower Manchurian, How to make Gobi Manchurian, Gobi Manchurian gravy recipe, Gobi Manchurian Dry recipe in Gujarati on Divya Bhaskar.