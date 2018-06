મહિનામાં માત્ર 2 વખત ફોલો કરો આ ડાયટ પ્લાન, 1થી દોઢ કિલો સુધી ઉતરશે વજન

હેલ્થ ડેસ્કઃ ડાયટ પ્લાન સીરીઝમાં ભોપાલના આયુર્વેદિક એક્સપર્ટ અને હેલ્થ વિષયો પર 10 કરતા વધુ બુક્સ લખી ચૂકેલા ડો. અબરાર મુલ્તાની એવા ડાયટ પ્લાન વિશે જણાવી રહ્યા છીએ જેનાથી તમે એક દિવસમાં 1થી 1.5 કિલો સુધી વજન ઘટાડી શકો છો. ડો. મુલ્તાની કહે છે કે અહીં જણાવેલો ડાયટ પ્લાન એક હાઇ પ્રોટીન અને લો ફેટ તથા કાર્બ ડાયટ છે, જેમાં એક્સ્ટ્રા ફેટને પચાવીને ઝડપથી વજન ઘટાડી શકાય છે. આ ડાયટમાં લીધેલી વસ્તુઓને પચાવવા માટે પણ બોડીની વધુ કેલેરી ખર્ચ થાય છે જે વજન ઘટાડે છે. જો તમારું ડાઇજેશન સારું હોય તો આ ડાયટ તમારું 1થી 1.5 કિલો વજન એક જ દિવસમાં ઘટાડી શકે છે. આ ડાયટ મહિનામાં 2 વખત કરતા વધુ વખત ફોલો ન કરવું જોઈએ. ચાલો જાણીએ આ ડાયટ પ્લાન વિશે. બ્રેકફાસ્ટ

બ્રેકફાસ્ટમાં તમારે 115 ગ્રામ પનીર લેવાનું છે. પનીર કાચું હોવું જોઈએ. તેમાં ઉપરથી મીઠું અને કાળા મરી નાખી શકો છો. લંચ

લંચમાં આશરે 660 ગ્રામ મટન ખાવાનું છે. મટન બાફેલું, શેકેલું અથવા વરાળમાં પકાવેલું હોવું જોઈએ. તેમાં ઓઇલનો જરાય ઉપયોગ નથી કરવાનો. મીઠું, કાળા મરી, લીંબુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઈવનિંગ સ્નેક્સ

તેમાં ફરીથી 115 ગ્રામ પનીર લેવાનું છે. જે રીતે સવારે લીધું હતું. ડિનર

તેમાં 660 ગ્રામ મટન લંચની જેમ જ લેવાનું રહેશે. મીઠું, કાળા મરી, લીંબુનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ વાતોનું રાખો ધ્યાન

24 કલાકમાં 1થી 1.5 કિલો વજન ઘટવાથી નબળાઈ અનુભવ થઈ શકે છે. વધુ પ્રોટીન લેવાથી નુકસાન પણ થઈ શકે છે. એટલે આ પ્લાનને મહિનામાં એક અથવા બે વખત જ કરવાનો છે. એક દિવસ કરતા વધુ તેને ફોલો નથી કરવાનું.

