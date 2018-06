કોલેસ્ટેરોલ અને બ્લડપ્રેશરમાં રાહત માટે આવી રીતે ખાઓ કિવી

હેલ્થ ડેસ્કઃ કિવીને ખોરાકમાં લેવા અંગે લોકોને ખૂબ જ મૂંઝવણ રહેતી હોય છે કે આને છોલીને ખાવું કે છોલ્યા વગર ખાવું ? આહારના હેતુથી જોવા જાય તો છોલ્યા વગર ખવાતું કિવી ખૂબ જ પૌષ્ટિક હોય છે. પરંતુ તેની છાલમાં રેશા હોય છે, જે લોકોને ગમતા નથી. રેશાથી તેમને મોઢામાં કંઇક અટપટું લાગવા માંડે છે. આ રેશાને કપડાંથી સાફ કરીને હટાવી શકાય છે. ઘણાં લોકોએ કિવીને છોલ્યા વગર ખાવાથી મોઢું છોલાઇ જવાની વાત કરી છે. કિવીની છાલમાં એસિડ હોય છે. તેમાં ઓક્સીલેટ ક્રિસ્ટલ હોવાના કારણે મોઢું ખરાબ થવું સ્વાભાવિક છે. પરંતુ જે લોકો તેને છોલ્યા વગર ખાઇ શકતા હોય તેમણે કિવીને છોલ્યા વગર જ ખાવા જોઇએ. કિવીની છાલમાં રહેલા ગુણો ગર્ભાવસ્થા સમયે આ ન્યૂરલ ટૂયૂબને નુકસાન થવા દેતી નથી. તેમાં વિટામિન ઇ હોવાના કારણે તે અંટીઓક્સીડેંટ્સથી ભરપૂર હોય છે, ફ્રી રેડિકલ્સ નુકસાન નથી કરી શકતા. કિવીને છાલ સાથે ખાવાના ફાયદા

- કોલેસ્ટેરોલને બેલેન્સમાં સવાર સાંજ કિવીને 8 અઠવાડિયા સુધી ખાવું, મોટું કોલેસ્ટેરોલ ચોક્ક્સથી કંટ્રોલમાં આવી જશે.

- જો ત્રણ કીવી 8 અઠવાડિયા સુધી ખાવામાં આવે છે તો બ્લડપ્રેશર ઓછું થઇ જશે.

- કિવી શરીરમાં આયર્નનું બેલેન્સ પણ સુધારે છે.

- કિવીમાં એક્ટિનિડિન એન્ઝાઇમ રેહલો છે, જે પાચનને સુધારે છે.

Some people don t like the taste of skin of Kiwi.You can cut the kiwi in half and scoop out the green flesh with a spoon.