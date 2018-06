ઘરમાં જ રહેલી આ 4 વસ્તુઓથી કરો ફેશિયલ, પાર્લર જેવો નિખાર આવશે

હેલ્થ ડેસ્ક: જો તમારી પાસે પાર્લર જવાનો સમય ન હોય અને ચહેરા પર ઈન્સ્ટન્ટ ગ્લો જોઈએ તો ઘરમાં જ ઉપલબ્ધ 4 વસ્તુઓથી તમે ફેશિયલ કરી શકો છો. તેની અસર પણ તરત જ દેખાશે.

રાખી બ્યુટી ક્લિનિકના ઓનર અને નેચરોપેથ સ્મિતા પરાટે કહે છે કે ઘરમાં ઉપલબ્ધ કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને પાર્લર જેવો નિખાર મેળવી શકાય છે. પણ આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ યોગ્ય માત્રામાં અને યોગ્ય રીતે કરવો જરૂરી છે. કેટલાક ઉપાયો તો એટલા અસરકારક છે કે તેની અસર તરત દેખાશે. હર્બલ ફેશિયલ જેવો નિખાર લાવવા માટે આ 4 વસ્તુઓ છે જરૂરી.

1.દૂધ

2.મીઠું

3.ટામેટું

4.મધ

આ તમામ વસ્તુઓ તમને ઘરમાં જ સરળતાથી મળી રહેશે. હવે સૌથી પહેલાં ચહેરાને ફેશવોશથી ક્લિન કરી લો.

સ્ટેપ-1

2 ચમચી દૂધ લઈને તેમાં ચપટી મીઠું નાખી દો. તમે ગરમ કરીને ફ્રિઝમાં મૂકેલું ઠંડુ અને કાચું ઠંડુ દૂધ પણ લઈ શકો છો. હવે કોટન બોલની મદદથી ચહેરા અને ગરદન પર આ મિશ્રણ લગાવીને સ્કિન સાફ કરી લો.

ત્યારબાદ ચહેરાને પાણીથી ધોઈ લો. આ ઉપાય ખુલ્લા સ્કિન પોર્સને બંધ કરવાની સાથે જ સ્કિનને ટાઈટ પણ કરશે. સાથે જ મીઠું અને દૂધ ડીપ ક્લિન્સિનનું કામ પણ કરે છે. મીઠું ડેડ સ્કિન દૂર કરે છે અને દૂધ સ્કિનને મોઈશ્ચરાઈઝ કરીને ગ્લો વધારે છે.

સ્ટેપ-2

હવે એક ઠંડુ ટામેટું લઈ તેને વચ્ચેથી કાપી બે ભાગ કરી લો. હવે અડધા ટામેટાનો જ ઉપયોગ કરવો. ટામેટાથી સ્કિનના ખુલ્લા પોર્સ બંધ થાય છે અને ડાઘ-ધબ્બા પણ દૂર થાય છે. એક્સ્ટ્રા ઓઈલ ઓછું થાય છે. આનાથી ચહેરા પર ઈન્સ્ટન્ટ નિખાર આવે છે. તેમાં બ્લીચિંગ પ્રોપર્ટી હોવાથી રંગ પણ સાફ થાય છે.

હવે અડધા ટામેટાને લઈને તેની પર મધ લગાવો. આ ટુકડાથી આખા ચહેરા પર મસાજ કરો. સર્ક્યુલર મોશનમાં 5 મિનિટ મસાજ કરો.

મસાજ પૂરું થયા બાદ ઠંડા પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો. સાબુ કે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ ન કરવો. આ પ્રોસેસ કર્યા બાદ તમારા ચહેરા પર નિખાર આવી જશે. આ ફેશિયલ તમે ગમે તે સમયે ઘરે જ કરી શકો છો અને ઈન્સ્ટન્ટ ગ્લો મેળવી શકો છો.

