10 જ મિનિટમાં ઘરે જ કરો પાર્લર જેવું ક્લીનઅપ, ચહેરા પર તરત જ દેખાશે ગ્લો

હેલ્થ ડેસ્ક: જો તમારે અચાનક કોઈ ફંક્શન કે પાર્ટીમાં જવાનું થાય અને પાર્લર જવાનો સમય ન હોય તો ચહેરાની ડલનેસ દૂર કરવા તમે ઘરે જ ક્લીનઅપ કરી શકો છો. તેના માટે માત્ર 10 મિનિટનો સમય લાગશે. આ ક્લીનઅપ કર્યા બાદ તમને ચહેરા પર ઈન્સ્ટન્ટ ગ્લો દેખાશે.

સ્ટેપ-1

સૌથી પહેલાં ચહેરાને ક્લિન કરી લો. તેના માટે ફેસવોશ અથવા ક્લીઝિંગ મિલ્કનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

સ્ટેપ-2

હવે સ્ક્રબ કરો. તેના માટે 1 ચમચી ઘઉંના લોટમાં 1 ચમચી દહીં અને અડધી ચમચી લીંબુનો રસ મિક્સ કરો. આ એક બેસ્ટ સ્ક્રબનું કામ કરે છે. આ મિશ્રણ ચહેરા પર લગાવો. આ ટેનિંગ હટાવવાની સાથે ડેડ સ્કિન દૂર કરશે. ઓપન પોર્સની પ્રોબ્લેમ દૂર કરશે. આનાથી સ્કિન ટાઈટ થશે.

આ પેસ્ટને ચહેરા પર લગાવી 2 મિનિટ સ્ક્રબ કરો. પછી ચહેરો પાણીથી ધોઈ લો.

સ્ટેપ-3

હવે ટેનિંગ માટે આખા ચહેરા પર ગુલાબજળ લગાવો. તેનાથી ઓપન પોર્સ બંધ થઈ જશે.

સ્ટેપ-4

હવે ચહેરા પર પેક લગાવો. તેના માટે મુલ્તાની માટી, ચંદન પાઉડર અને ગુલાબજળ મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવો. 15 મિનિટ બાદ ચહેરો ધોઈ લો. આનાથી સ્કિન ટાઈટ થશે અને કરચલીઓ દૂર થશે.

સ્ટેપ-5

હવે છેલ્લે ફેસ પર થોડું એલોવેરા જેલ લગાવો. આ રીતે ઘરે જ કરો ક્લીનઅપ.

Click here to know How to Do a Face Clean Up at Home: 5 Steps You Need to Follow.