ગલગોટાનું ફૂલ, ગૌમૂત્ર અને હળદરની ચટણી મટાડશે ગેંગ્રીન

હેલ્થ ડેસ્ક: ગેંગ્રીન એક એવી બીમારી છે જેમાં સારું ન થતા વ્યક્તિના શરીર પરથી તે અંગને અલગ કરી દેવામાં આવે છે. દરેક સમસ્યાનું સમાધાન આયુર્વેદમાં છૂપાયેલું છે. જેમાં આ ગેંગ્રીનને પણ જડમૂળમાંથી ઠીક કરી દેવાનો ઉપચાર રહેલો છે. આ ઉપચાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યો છે. ગેંગ્રીન એટલે શું?

શરીરના કોઈ અંગમાં ઈજા થઈ હોય ત્યા નવા સેલ ન બનવાને કારણે તે ભાગમાં ધીમે ધીમે સડો બેસી જાય છે. ઉપચાર કરવા છતા તે જગ્યાએ રૂઝ આવતી નથી. લોહીનો પ્રવાહ આ ભાગમાં ન પહોંચતા જૂના સેલ પણ નાશ પામવા લાગે છે. ખાસ કરીને ડાયાબિટિસના દર્દીઓને આનું જોખમ વધારે રહે છે. કોઈ જગ્યાએ ઈજા થઈ ગયા પછી ત્યાં ઝડપથી રૂઝ આવતી નથી. આ એક એવો સડો છે જે અટકતો નથી અને શરીરમાં આગળ વધતો જ જાય છે.

આ રહ્યો તેનો ઉપચાર

કેટલી વસ્તુઓની જરૂર પડશે? ગૌમૂત્ર, હળદર, ગલગોટાનું ફૂલ.

કેવી રીતે ?

સૌથી પહેલા ગલગોટનાં ફૂલની પાખડીઓને છૂટી કરી નાખવી. તેમાં હળદર અને ગૌમૂત્રનાખીને પ્રમાણસર ઉમેરી ચટણી બનાવવી. વ્યક્તિને ઈજા કેટલી થઈ છે તેના આધારે આ ચટણી બનાવવી. નાની ઈજા હોય તો એક ફૂલની ચટણી પૂરતી છે. શરીરની જગ્યાએ ઈજા છે તે જગ્યાએ આ ચટણી લગાવવી.

દિવસમાં બે વાર, સવાર- સાંજ આ ચટણી લગાવવી. ચટણી લગાવી તેના પર રૂથી પાટો બાંધી દેવો. બીજીવાર રૂ નિકાળો તો ગૌમૂત્રથી તે ઈજાને સાફ કરવી. આ ચટણીને તાજી બનાવી તાજી લગાવવી. ફૂલ તાજા મળે તો તે વાપરવા, નહીંતર સુકવેલા ફૂલ પણ ચાલે. એક સપ્તાહની અંદર તમને ફરક નજરે પડશે 19 બીમારીઓનો શ્રેષ્ઠ ઈલાજ છે ચૂનો, જાણો કેટલો અને કેવી રીતે ખાવો

how to cure gangrene without surgery, Can you heal gangrene?, How do you prevent gangrene?