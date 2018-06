શરીરને હેલ્ધી અને ફીટ રાખવા માટે કેટલું પ્રોટીન લેવું જોઈએ?

હેલ્થ ડેસ્ક: પ્રોટીન શરીર માટે ખૂબ જરૂરી તત્વ છે. આ હાડકાંને પોષણ અને માંસપેશીઓને મજબૂતી આપવાનું કામ કરે છે. પ્રોટીનના ગુણોને જોતા વર્કઆઉટ અને જિમ જઈ રહેલા લોકો, અનેક પ્રકારના ફૂડ સપ્લિમેન્ટ લેવા લાગે છે, પરંતુ જો શરીરમાં પ્રોટીનની માત્રા વધુ થઈ જાય તો સ્વાસ્થ્ય સંબંધી અનેક પરે ીઓ આવી જાય છે. જોકે, શરૂઆતમાં તેના લક્ષમો જોઈ કંઈ ખબર નથી પડતી, પણ ધીમે-ધીમે બોડીમાં તેના લક્ષણ દેખાવા શરૂ થઈ જાય છે. કેમ નુકસાનકારક છે હાઇ પ્રોટીન? વધુ પ્રમાણમાં પ્રોટીન લેવું હેલ્થ માટે નુકસાનકારક હોય શકે છે. તેનાથી વજન વધવા, કિડની પ્રોબ્લેમ્સ, ડિહાઇડ્રેશન, નબળા હાડકાં, સાંધાનો દુખાવો, કબજિયાત જેવી સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. કારણ કે શરીર વધુ પ્રોટીન પચાવી નથી શકતું અને વધુ લેવા પર શરીરમાં કીટોસની માત્રા વધી જાય છે. કીટોસ એક ઝેરી પદાર્થ છે જે શરીરને નુકસાન પહોંચાડવાનું શરૂ કરી દે છે. તેને બોડીની બહાર નીકાળવા માટે વધુ પાણી પીવું પડે છે. આ સિવાય કીટોસ શરીરની બહાર નથી નીકળતો. હેલ્થ પર આવા ગંભીર નુકસાન કરે છે હાઇ પ્રોટીન કેટલું પ્રોટીન લેવું જોઈએ?

વજન પ્રમાણે પ્રોટીન લો. જો તમારું વજન 80 કિલો હોય તો તમારે પ્રતિ કિલો 1 ગ્રામ પ્રોટીન લેવું જોઈએ. જોકે, ફિઝિકલ એક્ટિવિટી મુજબ તેની માત્રામાં વઘ-ઘટ કરી શકાય છે.

હાઇ પ્રોટીન લેવાથી થતા નુકસાન કબજિયાત

વધુ પ્રોટીન લેવાથી કબજિયાતની સમસ્યા થઈ શકે છે, કારણ કે તેનાથી શરીરમાં ફાયબરની કમી થવાની શક્યતા રહે છે. હાડકાં નબળા થવા

વધુ પ્રોટીન લેવાથી શરીરને એનર્જી મળે છે, પરંતુ હાડકાંને પૂરતા પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ નથી મળતું, જેના કારણે તે નબળા થઈ જાય છે. હાર્ટ પ્રોબ્લેમ

વધુ પ્રોટીન લેવાથી કોલેસ્ટ્રોલ અને સેચુરેટેડ ફેટની માત્રા શરીરમાં વધી જાય છે, જેનાથી હાર્ટ પ્રોબ્લેમ થવાનો ખતરો રહે છે. પોષક તત્વોની ઉણપ

હાઇ પ્રોટીનના કારણે શરીરમાં પોષક તત્વોની કમી થવા લાગે છે. કારણ કે લોકો વિટામિન અને મિનરલ ઉપર ધ્યાન નથી આપતા, અને શરીરમાં કમી આવવા લાગે છે. કેન્સરનો ખતરો

હાઇ પ્રોટીન ડાયટ લેવાથી કેન્સર કોશિકાઓ વધુ વિકસિત થઈ જાય છે અને તેનો ખતરો વધી જાય છે. તેમજ ફાયબર અને કાર્બોહાઇડ્રેટની કમીના કારણે કેન્સરની શક્યતા વધે છે. કિડની સ્ટોન

કિડની સ્ટોનની પ્રોબ્લેમ હાઇ પ્રોટીનના કારણે થાય છે. નોનવેજ ખાતા લોકોમાં આ સમસ્યા વધુ હોય છે. તેમાં પ્યૂરિન નામનું પ્રોટીન હોય છે, જે પથરી બનાવવામાં મદદ કરે છે. યૂરિક એસિડ

હાઇ પ્રોટીનના કારણે શરીરમાં યૂરિક એસિડનું પ્રમાણ વધી જાય છે. જેના કારણે સાંધાના દુખાવા અને આર્થ્રાઇટિસનો ખતરો વધી શકે છે.

How much protein should be taken to keep the body healthy and fit