ખાવાનું બંધ કર્યા વિના 4 દિવસમાં જ ઘટાડો 3 કિલો વજન, આ છે ડાયટ પ્લાન

હેલ્થ ડેસ્કઃ ભોપાલના આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અને હેલ્થ વિષયો પર 10 કરતા વધુ બુક્સ લખી ચૂકેલા ડો. અબરાર મુલ્તાની એવા ડાયટ પ્લાન વિશે જણાવી રહ્યા છે, જેનાથી તમે 4 દિવસમાં 3 કિલો વજન ઘટાડી શકો છો. તેની સૌથી સારી વાત એ છે કે તેના માટે તમારે રોટલી-શાક ખાવાનું બંધ નથી કરવાનું. તેમાં તમારે મોટાભાગે ઘરનું જ ભોજન કરવાનું છે. ચાલો જાણીએ આ પ્લાન વિશે. આ ડાયટ પ્લાનમાં મેટાબોલિઝ્મ રેટને સવારથી જ વધારવામાં આવે છે, જેથી વેટ લોસ જલ્દી થઈ જશે. એટલે થોડી-થોડી વારમાં કંઈક ખાતા રહેવાનું છે. આ ડાયટ પ્લાન 4 દિવસ સુધી ફોલો કરવાનો છે. સવારનું પીણું તેના માટે તમારે એક ટૂથપિક લેવાની રહેશે. તેને (એડિબલ ઓઇલ) ચંદનના તેલમાં ડુબાવો પછી 50 મિલી. પાણીમાં આ ટૂથપિકને ડુબાવો અને પાણી પી લો. પાણી નવશેકું હોવું જોઈએ. જો ખાલી પેટ કોઈ દવા લેતા હોવ તો પહેલા દવા ખાઇ લો પછી આ પાણી પીવો. મેથી હવે તમારે 1 ચમચી મેથીદાણા ખાવાના છે. તેને રાતના જ પલાળીને રાખી દો. સવારે તેનું પાણી ફેંકીને ચાવીને ખાઇ જાઓ. આ મેથીદાણા દરેક મીલ પહેલા ખાવાના રહેશે, તેથી તમે ઈચ્છો તો તેને ભેગા પલાળી દો. પાણીમાં પલાળી રાખવાથી તેની ગરમી નીકળી જાય છે. બ્રેકફાસ્ટ ફ્રૂટ્સ તેના પછી તમારે ફ્રૂટ્સ ખાવાના રહેશે. જો તમારી અપર બોડી હેવી છે અથવા આખી બોડીમાં એક જેવો ફેટ છે તો તમારે શુગરી ફેટ જેમ કે કેરી, કેળા, દ્રાક્ષ 100 ગ્રામ ખાવાની રહેશે. લોઅર પાર્ટ હેવી હોવા પર પાઇનેપલ અને કાચું નારિયેળ ખાવાનું રહેશે. સલાડ પછી તમારે 100થી 150 ગ્રામ જેટલું સલાડ ખાવાનું રહેશે. તેમાં તમે કોઈ પણ ગ્રીન સલાડ ખાઇ શકો છો. કાકડી ખાતી વખતે તેમાંથી બી કાઢી લો. સલાડ ખાવાના 15 મિનિટ પછી તમારે એક ચમચી મેથી ખાઇને પાણી પીવાનું છે. 2 રોટલી અને શાક હવે 15 મિનિટ પછી તમારે 2 રોટલી ખાવાની છે. આ રોટલી ચોકરના લોટ અને ઘઉંના લોટથી બનેલી હોવી જોઈએ. બંનેની ક્વાન્ટિટીને તમારે સરખી રાખવાની છે. શાકમાં તમે બટાકા, ગવાર અને સરગવો છોડીને કોઈ પણ શાક ખાઇ શકો છો. રોટલી પર દોઢ ચમચી ઘી લગાવવાનું છે. રોટલી ખાધા પછી 15 મિનિટ પછી ગ્રીન ટી પીવાની છે. લંચ પહેલા લંચ પહેલા તમારે 100 ગ્રામ ફ્રૂટ્સ ફરીથી ખાવાના છે. તેમાં તમે તરબૂચ, ટેટી, પપૈયું અથવા પછી દાડમ લઈ શકો છો. તેના માટે 15 મિનિટ પછી તમારે 100 ગ્રામ સલાડ ખાવાનું છે. તેના 10 મિનિટ પછી તમારે 1 ચમચી મેથી ખાવાની રહેશે. લંચ

લંચમાં તમારે એક જાડી મોટી ચોકર અને લોટની રોટલી અને કોઈ પણ શાક જેમાં બટાકા ન હોય તે લેવાનું છે. ડિનર પહેલા તેમાં તમે ચા અને તેની સાથે મમરા લઈ શકો છો. 50 ગ્રામ પીનટ લઈ શકો છો. 20 ગ્રામ અખરોટ પણ ખાઇ શકો છો. ચામાં ખાંડ ન નાખવી. તેના પછી તમારે 1 ચમચી મેથી ફરીથી ખાવાની છે. ડિનર ડિનરમાં તમારે બાફેલી આખી દાળ જેમાં મગ અથવા મસૂરની દાળને બાફીને ખાવાની છે. જો તમે 4 દિવસ સુધી દાળ નથી ખાવા ઈચ્છતા તો 75 ગ્રામ ટોફૂ અથવા પનીર ખાઇ શકો છો. તેને સહેજ તેલમાં ફ્રાઇ કરો અને મીઠું-મરચું નાખીને ખાઓ. તેમાં તમે કેપ્સિકમ નાખી શકો છો. તેમાં લીંબુ નથી નાખવાનું. હવે લાસ્ટમાં તમારે ગ્રીન ટી પીવાની છે.

weight loss seems to be a nightmare and we re constantly struggling with it. It is a daunting task and especially, if you want to lose weight quickly. However, with a proper diet and a good exercise routine, you can easily lose those extra pounds. Here s some good news. You may be able to lose 2 to 3 kilograms in a week without hampering your health.