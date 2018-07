સૂંઠ, કાળા મરી અને એલચી, તુલસીનો ઉકાળો પીવો, ચોમાસામાં તબિયત રહેશે મસ્ત

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ મોસમમાં આવતા ફેરફાર તેની સાથે બીમારીઓ લઈને આવે છે અને એવામાં સૌથી સામાન્ય બીમારી હોય છે શરદી અને ગળું પકડાઈ જવું. ચોમાસામાં ખાસ આપણને વાયરલ તાવ અથવા શરદી-ખાંસી જેવી સમસ્યાઓ ઘેરી લેતી હોય છે. જેના માટે મોટાભાગના લોકો મોંઘી દાટ કફ સિરપનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ આજે અમે શરદી-ખાંસીની સમસ્યા માટે તમને ઘરે જ બનાવી શકો એવા કફ સિરપ અને ઉકાળા વિશે જણાવીશું,

સૂંઠ, કાળા મરી અને એલચી પાઉડર

250 મિલી લીટર પાણીમાં અડધી ચમચી સૂંઠ, ચારથી પાંચ કાળા મરી, નાની એલચીનો પાઉડર, એક ચમચી સાકર અને એક ચમચી તુલસીના પાનની પેસ્ટ નાખીને મિક્સ કરીને ધીમી આંચે તેને ઉકળવા દેવું. ઉકળી ગયા બાદ તેને ગાળી લેવુ અને તેમાં બે ચમચી મધ અને થોડાક ટીપાં લીંબુનો રસ ઉમેરવો અને તેને ઠંડું થવા મૂકવું. ત્યારબાદ આ તૈયાર સિરપને એક નાની બોટલમાં ભરી લેવું. શરદી-ખાંસીની સમસ્યામાં સવાર-સાંજ એક-એક ચમચી પીવું. ખૂબ જ ઝપથી ફાયદો થશે.

ઔષધીય ઉકાળો

એક કપ પાણીમાં 8થી 10 તુલસીના પાન નાખો. ત્યારબાદ તેમાં 8-10 કાળા મરી નાખો. પછી તેમાં એક કટકો આદુનો વાટીને નાખો. પછી એક લવિંગ, થોડું તજ, એક ચપટી સૂંઠ નાખીને બરાબર ઉકાળી લો. આને ત્યાં સુધી ઉકાળો જ્યાં સુધી પાણી અડધું ન થઈ જાય. ત્યારબાદ તેને ગાળીને તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠુ, ખાંડ કે મધ નાખીને પીઓ. આનાથી શરદી-ખાંસી અને ઠંડી લાગવાની સમસ્યા દૂર રહેશે.

મધ, એપ્પલ વિનેગર અને આદુ

જો તમને ખાંસીની સમસ્યા બહુ વધારે સતાવતી હોય તો અડધી ચમચી એપ્પલ વિનેગર, 1 ચમચી મધ, 1/4 ટેબલ સ્પૂન સૂંઠ અને 1/4 ચમચી લાલ મરચું પાઉડરમાં 1 ચમચી ગરમ અને સાફ પાણી મિક્ષ કરો. આ બધી વસ્તુઓને બરાબર મિક્સ કરીને સિરપ જેવું બનાવી લો. નિયમિત રીતે દિવસમાં એકવાર પીઓ. શરદી ખાંસી એકદમ ગાયબ થઈ જશે.

લવિંગ અને મધ

લવિંગ અને મધ ગળાની ખારાશ અને શરદીને દૂર કરવામાં કારગર સાબિત થાય છે. તેનું સિરપ બનાવવા માટે પાંચ કે 6 લવિંગને અડધો કપ મધમાં પલાળીને આખી રાત ફ્રિઝમાં રાખી દેવું અને સવારે એક ચમચી આ મિશ્રણનું સેવન કરો ખૂબ જ જલ્દી ફાયદો થશે.

Trusting on home remedies to cure common cold and cough is something that many Indian households still believe. Besides treating common cold and cough effectively, these home remedies are also free from any side-effects. So here we list out homemade cough syrup for cough and cold problem