10 ટિપ્સઃ ચોખાના લોટમાં ગુલાબ જળ મિક્સ કરી લગાવો, હાથ-પગની સ્કિન બનશે ગોરી

હેલ્થ ડેસ્ક: આકરા તડકા અને પોલ્યૂશનના કારણે હાથ-પગ કાળા થઈ જાય છે. તેનાથી બચવા માટે કેટલીક નેચરલ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ વસ્તુઓમાં રહેલાં વિટામિન્સ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ જેવા ન્યૂટ્રિઅન્ટ્સ કાળાશને દૂર કરે છે. બ્યુટી એક્સપર્ટ અફરોઝ અલી જણાવી રહ્યા છે હાથ પગની કાળાશ દૂર કરવાની કેટલીક અસરકારક રીત.

-લીંબુના રસમાં કાચું દૂધ મેળવીને હાથ-પગ પર લગાવવાથી રંગ ગોરો થાય છે.

-1-1 ચમચી બેસન અને હળદરમાં થોડું પાણી મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવી હાથ-પગ પર લગાવવાથી સ્કિન સોફ્ટ થાય છે અને કાળાશ દૂર થાય છે.

-ચોખાના લોટમાં ગુલાબ જળ મિક્સ કરીને હાથ-પગ લગાવવાથી રંગ ગોરો થાય છે.

-ફુદીનાના રસને હાથ-પગ પર લગાવવાથી કાળાશ દૂર થાય છે.

-મસૂરની દાળની પેસ્ટમાં છાશ મિક્સ કરીને હાથ-પગ પર લગાવવાથી રંગમાં નિખાર આવે છે.

-ઓટ્સમાં કાચું દૂધ મિક્સ કરી હાથ-પગ પર લગાવીને હળવા હાથે ઘસવાથી ડેડ સ્કિન દૂર થાય છે અને સ્કિનની કાળાશ દૂર થાય છે.

-પાણીમાં બેકિંગ સોડા મિક્સ કરી હાથ-પગને થોડીવાર ડુબાડી રાખવાથી કાળાશ દૂર થાય છે.

-એલોવેરા જેલને હાથ-પગ પર લગાવવાથી સનટેનિંગ દૂર થાય છે. તે કાળાશથી બચાવે છે.

-મધમાં કાચું દૂધ મિક્સ કરીને હાથ-પગ પર લગાવવાથી સ્કિનની ચમક વધે છે અને રંગ ગોરો થાય છે.

-કેળાને છુંદીને હાથ-પગ પર લગાવવાથી રંગ સાફ થાય છે.

