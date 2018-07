ચોમાસામાં દૂધમાં સૂંઠ અને પીપરીમૂળ નાખીને પીવાથી શરીરને તાકાત મળે છેઃ નુસખા

હેલ્થ ડેસ્ક: ચોમાસામાં બીમારીઓ થવાનો ખતરો સૌથી વધુ હોય છે. જેમાં શરદી, ખાંસી, ગળામાં ઇન્ફેક્શન, પેટના રોગ, અપચો, એસિડિટી, ટાઇફોઇડ, કોલેરા સહિત મચ્છરજન્ય અને પાણીજન્ય રોગો થાય છે. આ રોગોથી બચવું હોય તો શું ધ્યાનમાં રાખવું એ જાણી લો.

શું અને કેવું ખાવું?

-ચોમાસામાં પાણીમાં જંતુઓ અને બૅક્ટેરિયાને કારણે રોગોનો ફેલાવો થાય છે. એવા સમયે ઘરમાં પણ સાદું પાણી પીવાનું ટાળવું. બને ત્યાં સુધી પાણી ઉકાળીને ઠારીને પીવું.

-જમવાનું બનાવવા માટે ગરમ કરીને ઠારેલું પાણી જ વાપરવું. ખાસ કરીને કોઈ પણ પ્રકારની ચટણી અને શરબત જેવી વાનગીઓમાં ઉકાળેલું પાણી વાપરવું.

-આ સીઝનમાં બાફેલાં શાકભાજી અને દાળમાંથી બનાવેલાં સૂપ શ્રેષ્ઠ ગણાય છે. સૂપથી પેટ પણ ભરાય છે અને પાચનશક્તિ પણ સુધરે છે.

-બે ગ્લાસ પાણી એક તપેલીમાં લેવું. એમાં તુલસીનાં ચાર-પાંચ પાન અને બે-ત્રણ ડાળખી ફુદીનો વાટીને નાખવો. 2 ચમચી ગ્રીન ટી અને આદુંનો નાનો ટુકડો વાટીને નાખવો. આ પાણીને ઉકાળવું. એક ગ્લાસ જેટલું પાણી રહે એટલે એમાં અડધું લીંબુ નિચોવીને પીવું. આ ઉકાળો રોજ સવારે નિયમિત પીવાથી શરદી-ખાંસી, તાવ અને શ્વસનતંત્રના રોગોનું નિવારણ થાય છે.

-ચોમાસામાં મકાઈ ખાવાથી પણ હેલ્થને ફાયદા મળે છે. એમાં કેલરી પણ ઓછી હોવાથી વજન વધવાની ચિંતા રહેતી નથી. લીંબુનો રસ મકાઈના પાચનમાં મદદ કરે છે.

-રોજ સવારે એક ગ્લાસ દૂધમાં પા ચમચી સૂંઠ અને ચપટી પીપરીમૂળ નાખીને ઉકાળવું. આ દૂધથી શરીરમાં તાકાત પણ રહે છે અને શરદી-ખાંસીથી બચી પણ શકાય છે.

-ચોમાસામાં વાયુના રોગોથી બચવા સૂકી મેથી, મરી, અજમો, હિંગ અને જીરું વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવો.

