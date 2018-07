રાતે સૂતા પહેલાં ચહેરા પર ફુદીનાનો રસ લગાવો, ખીલ ગાયબ થઈ જશેઃ અન્ય 9 ઉપાય

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આજકાલ ખીલ-ફોડલી કે ચહેરો વારંવાર ચિકણો થઈ જવો, સ્કિન ડાર્ક થવી વગેરે સમસ્યા વધુ જોવા મળે છે. પ્રદૂષણવાળા વાતાવરણ અને અસ્ત-વ્યસ્ત ખાણીપીણીને કારણે તમામ ઉંમરના લોકોને ખીલ-ખાડાની સમસ્યા સતાવવા લાગી છે. જેથી આજે અમે તમને ખીલની સમસ્યાને જડથી દૂર કરવા 10 બેસ્ટ ઘરેલૂ ઉપચાર જણાવીશું. જે અપનાવી 1 મહિનામાં ગાયબ થઈ જશે ખીલ.

-દિવસમાં બેવાર કાકડીનો રસ ચહેરા પર લગાવો અને દસ મિનિટ બાદ ધોઈ લો. ખીલ ગાયબ થવા લાગશે.

-એક ચમચી લીંબુનો રસ ધીરે-ધીરે ખીલ પર લગાવો. 10 મિનિટ બાદ ધોઈ લો.

-ચહેરા પર મધ લગાવો અને 15 મિનિટ બાદ ધોઈ લો. આનાથી ખીલ ઓછાં થશે અને ચહેરા પર ચમક વધશે.

-રાતે સૂતા પહેલાં મધમાં એલચી પાઉડર મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવો. સવારે નવશેકા પાણીથી ધોઈ લો.

-ફુદીનાનો રસ રાતે સૂતા પહેલાં ચહેરા પર લગાવો. સવારે ઠંડા પાણીથી ધોઈ લો. જલ્દી ખીલ દૂર થશે.

-ટામેટાનો રસ ચહેરા પર લગાવો. 15 મિનિટ બાદ ચહેરો ધોઈ લો. આનાથી ખીલની સમસ્યામાં ઝડપથી ફરક દેખાશે.

-20-30 કડવા લીમડાના પાનને 3-4 કપ પાણીમાં ઉકાળી લો. પાણી ઠંડુ થાય એટલે તેમાંથી લીમડાના પાન નિતારીને કાઢી લો. પછી આ પાણી ખીલ પર લગાવો.

-એક કપ પાણીમાં તુલસીના 15-20 પાન નાખીને 10-15 મિનિટ ઉકાળી લો. ઠંડુ થયા બાદ તેને ખીલ પર દિવસમાં 4-5 વાર લગાવો.

-5 ગ્રામ એલોવેરા જેલમાં 1 ગ્રામ ચણાનો લોટ અને ચપટી હળદર મિક્સ કરીને ખીલ પર લગાવો. જલ્દી ફાયદો થશે.

-પાઈનેપલના પલ્પને ચહેરા પર લગાવીને હળવા હાથે ઘસો. 10-15 મિનિટ રાખી પાણીથી ચહેરો ધોઈ લો.

Pimples are an inflammation of the skin in which the sebaceous glands (oil glands) become infected with bacteria. So here we list out Remedies to Get Rid of Pimples Fast.