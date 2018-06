ચોમાસા પહેલાં જ જાણી લો આ સિઝનમાં થતા ડાયેરિયા અને ઊલટી માટેના ઉપાય

હેલ્થ ડેસ્ક: હવે ચોમાસું બેસવાની તૈયારીમાં જ છે. ત્યાં આ સિઝનમાં ઝાડા-ઊલટી તથા કોલેરા જેવા રોગો વધુ વકરે છે. ચોમાસામાં ગંદકીને કારણે આવા સૂક્ષ્મ જીવો પીવાનાં પાણી કે ખોરાકમાં ભળે અને ખોરાક-પાણીને દૂષિત કરે છે. માખી બેસતી હોય તેવો ખુલ્લો ખોરાક, અસ્વચ્છ હાથ કે નખના મેલ દ્વારા પણ આ સૂક્ષ્મ જીવો વ્યક્તિનાં શરીરમાં પહોંચે છે અને રોગ કરે છે.

ઝાડા અને ઊલટી થવા પાછળ અનેક કારણો જવાબદાર હોઈ શકે છે. સામાન્ય રીતે કોઈ વ્યક્તિને કબજિયાત, અપચો, ગેસ કે ગભરામણમને કારણે ઊલટીની સમસ્યા સર્જાય શકે છે. કેટલાક લોકોને તો ચકડોળમાં બેસવાથી કે લાંબી મુસાફરી કરવાથી પણ ઊલટીની સમસ્યા થતી હોય છે. ત્યાં ગરમી, ઠંડી કે વરસાદમાં ખાવા અથવા પાણીમાં કરવામાં આવેલી બેદરકારીને કારણે ઝાડાની સમસ્યા વકરતી હોય છે. જાણો ઉપાયો.

ઊલટી થાય ત્યારે

-લીંબુનું શરબત અથવા સોડાનું પાણી પીવું અથવા તુલસીનાં પાનના 2થી 10 મિલી રસને એટલી ખાંડ અથવા મધ સાથે પીવાથી લાભ થાય છે.

-ડુંગળીનો 2થી 10 મિલી રસ પીવાથી ઝાડા અને ઊલટીમાં લાભ થાય છે.

-કોથમીરનો અથવા દાડમનો રસ થોડા થોડાં સમયના અંતરે પીવાથી ઊલટી બંધ થઇ જાય છે.

-ફુદીનાનો રસ પીવાથી ઊલટીમાં લાભ થાય છે.

-મરી અને મીઠું વાટીને ફાકવાથી ઊલટી મટે છે.

ઝાડા થાય ત્યારે

-1થી 2 ગ્રામ સૂંઠનો પાઉડર 2થી 10 ગ્રામ મધ સાથે લેવાથી ઝાડા અને ઊલટીમાં લાભ થાય છે.

-ડુંગળી, આદુ અને ફુદીનાના બેથી પાંચ મિલી રસમાં એક-બે ગ્રામ મીઠું મેળવીને આપવાથી ઝાડામાં લાભ થાય છે.

-ઝાડાના દર્દીની નાભિમાં વડનું દૂધ અથવા આદુનો રસ ભરવાથી લાભ થાય છે.

-કેરીની ગોટલીના ગર્ભનું ચૂર્ણ 4થી 5 ગ્રામ મધમાં આપવાથી લાભ થાય છે.

-વરિયાળી અને જીરું સરખા ભાગે લઇ એને તવા પર શેકવાં. ત્યાર બાદ બારીક વાટીને 3-3 ગ્રામ રોજ દિવસમાં બે-ત્રણ વાર પાણી સાથે ખવડાવવું. ઝાડા બંધ કરવાનો આ સસ્તો અને સારો ઉપાય છે.

-ઝાડા થયા હોય ત્યારે જાંબુના વૃક્ષનાં પાન (ન વધુ પાકેલાં કે ન વધુ કુમળાં) લઇને વાટી નાખવા. એમાં થોડું સિંધાલૂણ નાખીને એની ગોળીઓ બનાવવી. આ 1-1 ગોળી સવાર-સાંજ પાણી સાથે લેવાથી ઝાડા બંધ થઇ જાય છે.

લોહીના ઝાડા

-એક-એક તોલા (12 ગ્રામ) ઇન્દ્રજવ અને દાડમની છાલનો ઉકાળો બનાવીને મધ સાથે પીવાથી લોહીના ઝાડામાં લાભ થાય છે. આમાં દાડમના રસનું સેવન લાભદાયી નીવડે છે.

-લોહીના ઝાડામાં (અલ્સરેટિવ કોલાઇટીસ), મરડામાં તુલસીના બી ઉપયોગી છે. 10થી 20 ગ્રામ બી ખાંડીને રાત્રે માટીના વાસણમાં 60થી 120 ગ્રામ પાણીમાં પલાળવા. સવારે એમાં જીરું અને સાકર મેળવીને એ પાણી આપવાથી ઝાડામાં પડતું લોહી બંધ થાય છે. મોળા દહીં સાથે પણ તુલસીના બીજનું ચૂર્ણ લેવાથી ઝાડા દ્વાર પડતું લોહી બંધ થાય છે.

-એક કપ શેરડીના રસમાં અડધો કપ દાડમનો રસ મેળવીને સવાર સાંજ પીવાથી રક્તાતિસાર મટે છે.

