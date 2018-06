દાઢનો દુખાવો, સડો દૂર કરી દાંત અને પેઢાને મજબૂત બનાવશે આ નુસખાઓ

હેલ્થ ડેસ્ક: દાંતમાં સડો થઇ જાય છે તેમાં બેક્ટેરિયા પ્રવેશ કરી જાય છે અને તે વધતાં જ રહે છે, આના કારણે દાંતનની આસપાસના હાડકાંઓ અને પેઢામાં પણ સંક્રમણ થાય છે. જો સમયસર તેનો ઇલાજ ન કરાવવામાં આવે તો દાંત સંબંધી ગંભીર સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. જેથી દાંત અને પેઢાંની માવજત અને દાંતનો સડો, દુખાવો દૂર કરવાના ઉપાયો જણાવીશું. -લવિંગનું તેલ લઈ પેઢા પર લગાડો અથવા લવિંગને મોંમા મૂકી રાખી ધીરે ધીરે ચાવો.

-1 ગ્લાસ પાણીમાં મીઠું ભેળવી તેના દિવસના બે વાર કોગળા કરો. પેઢા પર આવેલા સોજાને મટાડવામાં મદદ કરશે.

-અરડૂસીના 2 પાન ચાવીને ખાવા અને દૂધ પીવું. આનાથી દાંતમાંથી થતો રક્તસ્ત્રાવ બંધ થશે.

-આમળાની સિઝનમાં આમળાનો રસ પીઓ.

-નારિયેળની છાલને બાળી ઝીણો ભૂકો કરી દાંતે લગાડવાથી દાંત સાફ થાય છે.

-લીંબુની છાલને સૂકવી તેનો પાઉડર બનાવી તેમાં મીઠું ભેળવી દાંતે ઘસવાથી દાંત મજબૂત અને ચમકીલા બને છે.

-અખરોટના ઝાડની છાલ દાંતે ઘસવાથી દાંતનો દુઃખાવો દૂર થાય છે અને દાંત ચમકીલા બને છે.

-ફુદીનાના પાન ચાવવાથી મુખમાંથી આવતી દુર્ગંધ દૂર થશે અને દાંતનો સડો દૂર થશે.

-લીંબુનો રસ દાંત પર ઘસવાથી દાંતમાંથી નીકળતું લોહી બંધ થાય છે.

-દાઢમાં દુઃખતું હોય તો લવિંગનું તેલ લગાડવું.

-મીઠું, ખાવાનો સોડા અને હળદર સરખા પ્રમાણમાં લઈ દાંતે ઘસવાથી દાંતના દર્દમાં રાહત રહેશે.

-બે ટીપાં સરસવના તેલમાં એક ચપટી મીઠું ભેળવી દાંત સાફ કરવાથી દાંત અને પેઢા મજબૂત થાય છે.

These problems are most often seen in children, teenagers and older adults. However, anyone can get cavities. Dental cavities. So here know Home remedies for tooth cavity gum infection and pyorrhea.