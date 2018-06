અજમાનો ઉકાળો પીવાથી ગળાનો સોજો મટે છે, દુખાવામાં કરો સૂકા ધાણાનો ઉપાય

હેલ્થ ડેસ્કઃ ચોમાસાની સિઝન હોય ત્યારે ગળા સંબંધી સમસ્યાઓ મોટાભાગના લોકોને સતાવતી હોય છે. ગળામાં થતી સમસ્યા સિઝનલ ન હોઈને કોઈ મોટી બીમારી પણ હોઈ શકે છે કારણ કે કેટલીક સિઝનમાં બેક્ટેરિયા અને વાયરસ ખૂબ જ ઝડપથી ફેલાય છે. ગળામાં થતી તકલીફો -ગળામાં દુખાવો થવો

-ગળામાં સોજો

-કાકડાની સમસ્યા

-ગળામાં ખારાશ

-અવાજ બેસી જવો

-ખાવાનું ખાવામાં પરેશાની થવી

ગળાના રોગોની અવગણના ન કરવી

ઈન્ફેક્શનને કારણે ગળાની અંદર દાણા ઉભરી આવે છે અથવા ચાંદા પડી જાય છે એવામાં જો તમને દવાથી આરામ નથી મળી રહ્યો તો તમને સમસ્યા લાંબા સમયથી છે અને ચાંદા પણ વધી ગયા છે તો આ બધાં કેન્સરના લક્ષણ હોઈ શકે છે. જેની પર ધ્યાન ન આપવાની ભુલ કરવી નહીં. તરત જ ડોક્ટરને બતાવવું. ગળાના દુઃખાવાનું એક પ્રમુખ કારણ ગળાની અંદરના હાડકાનું વધવું પણ હોઈ શકે છે. એ હાડકું વધવાથી ગળાની સ્નાયુઓ પર દબાણ પડે છે જેથી દુઃખાવો થાય છે.

આ રીતે સ્વસ્થ રાખો ગળું

100 ગ્રામ આદુને પીસી લો, તેમાં 2 કે 3 ચમચી મધ મિક્ષ કરી લેવું, આ પેસ્ટને દિવસમાં બે વાર બે-બે ચમચી સેવન કરો. છાતી અને ગળામાં જામેલો કફ છુટો પડશે અને અને ગળું પણ સ્વસ્થ અને સાફ રહેશે.

કાકડા

દિવસમાં બે-ત્રણ વાર મીઠાના પાણીના કોગળા કરવાથી કાકડામાં લાભ થાય છે.

ગળાનો દુ:ખાવો

કોઈ રોગ ન હોય પણ વધુ શ્રમને કારણે ગળું દુખતું હોય તો સૂકા ધાણા ચાવતા રહી મોંમાં ઉત્પન્ન થતો રસ ધીમે ધીમે ગળા નીચે ઉતારતા રહેવાથી લાભ થાય છે.

ગળાનો સોજો

અજમાનો ઉકાળો અથવા પાણી સાથે અજમાનું બારીક ચુર્ણ દિવસમાં ચારેક વખત નિયમિત પીવાથી ગળાનો સોજો મટે છે.

ગળું બેસી જવું

ગળું બેસી જાય ત્યારે આદુના નાના નાના ટુકડા કરી મોંમાં રાખી ચુસીને રસ ગળા નીચે હળવે હળવે ઉતારતા રહેવું.

ગળું સાફ રાખવા

ડુંગળીનું કચુંબર જીરું અને સિંધવ નાખી ખાવાથી ગળું સાફ રહે છે, કફની ખરેટી બાઝતી નથી અને પેટમાંનાં ઝેરી તત્વોનો નાશ થાય છે.

