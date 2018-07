ચોખા અને દૂધની પેસ્ટ લગાવશો તો ફટાફટ ચહેરો બનશે ગોરો ને સ્કિન રહેશે ટાઈટ

હેલ્થ ડેસ્ક: કહેવાય છે કે ચહેરો શરીરનો અરીસો છે. આપણે માનસિક અને શારીરિક રીતે સ્વસ્થ હોઈએ ત્યારે ત્વચા સુંદર અને કાંતિવાન લાગે છે. એ માટે જરૂરી છે સંતુલિત આહાર, પૂરતી ઊંઘ અને નિયમિત કસરત. ત્વચાની સંભાળ માટે અન્ય ઉપાયો પણ અપનાવી શકો છો. જેમાં કેટલાક ખાસ ઘરેલૂ નુસખા તમારી ત્વચાની સમસ્યાઓ દૂર કરી ત્વચાને ગ્લોઈંગ બનાવે છે. -તુલસી, લીમડો અને ફુદીનાનાં પાન લઈ, ક્રશ કરી પાણીમાં નાખી ગરમ કરી ઊભરો આવવા દો. ઠંડું થાય એટલે તેમાં રૂ પલાળી ચહેરા પર લગાવો. ત્વચાના ડાઘા દૂર થશે.

-ગુલાબની પાંખડીઓને પાણીમાં ઉકાળો. ઠંડું થાય એટલે ફ્રીઝમાં મૂકી દો. બહારથી આવો ત્યારે ચહેરા પર લગાવો. બે-ત્રણ મિનિટ પછી ચહેરો ધોઈ લો. ચહેરો તાજગીભર્યો લાગશે.

-2-3 ચમચી ચોખાને પીસીને પાઉડર બનાવી લો. તેમાં બેસ્ટ બને એ રીતે કાચું દૂધ મિક્સ કરો. જો તમને દૂધની એલર્જી હોય તો તમે નવશેકું પાણી પણ એડ કરી શકો છો. હવે આ પેસ્ટ ચહેરા અને ગરદન પર લગાવો. 20-30 મિનિટ રાખી પછી પાણીથી ધોઈ લો. સપ્તાહમાં 2 વાર આ ઉપાય કરવાથી સ્કિન ગોરી બનશે અને સાથે જ આ ઉપાય એન્ટીએજિંગનું પણ કામ કરશે.

Home remedies for skin whitening & glowing can nourish your skin, keep it glow and maintain the natural youth of your skin.