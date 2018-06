કાનમાં ખંજવાળ શા માટે આવે છે? જાણો આયુર્વેદિક ઉપચાર

હેલ્થ ડેસ્ક: દરેક વ્યક્તિને ક્યારેકને ક્યારેક તો કાનમાં ખંજવાળ આવતી જ હોય છે. પણ શું આપણે જાણીએ છીએ કે આ ખંજવાળ કયા કારણોથી આવે છે અને આ ખંજવાળને બંધ કરવાના આયુર્વેદિક ઉપાચાર શું છે? આ સંબંધિત વાત આજે અમે અહીં જણાવીશું.

કાનમાં ખંજવાળ શા માટે આવે છે?

કાનમાં ખંજવાળ આવવી એ એક સામાન્ય સમસ્યા છે. મોટા ભાગના લોકોને કાનમાં ખંજવાળવાની ટેવ પડી ગઈ હોય છે. સૉરાયસિસ કે ડર્મટાઇટિસ જેવા ચામડીના રોગના કારણે પણ કાનમાં ખંજવાળ આવી શકે છે. ઘણા લોકો તો અલગ અલગ પ્રકારની નાની વસ્તુઓ કાનમાં નાખીને કાનને ખોતરતા હોય છે. કાનની અંદરની ચામડી એકદમ કોમળ હોય છે જેમાં ઈજા થવાથી બેક્ટેરિયા સહેલાઈથી આવી શકે છે. તેનાથી કાનમમાં ખંજવાળ અને દુ:ખાવો પણ થાય છે.

દરેક વ્યક્તિએ ખંજવાળના કારણો અલગ અલગ હોય શકે છે. નિયમિત સ્વિમિંગ કરતી વ્યક્તિને કાનમાં ખંજવાળ આવી શકે છે. કાનમાં મેલ ઓછો બનતો હોય તો પણ ખંજવાળ આવી શકે છે. નખથી કાન ખોતરવાની ટેવ પણ ખંજવાળનું કારણ બને છે. અમુક પ્રકારની એલર્જીથી પણ કાનમાં ખંજવાળ આવે છે.

કાનની ખંજવાળ બંધ કરવાના આયુર્વેદિક ઉપચાર

>> લીંબોળીનું તેલ ગરમ કરીને તેનાં બે-ચાર ટીપાં સવારે અને રાતે કાનમાં નાખવા.

>> ઓલિવ કે નારિયેળ ઓઈલ ઓઈલને ગરમ કરી તેના બે-ત્રણ ટીપાં કાનમાં નાખવા.

>> લીંબુના રસમાં આદુના રસને ઉમેરી તેના બે-ત્રણ ટીપાં કાનમાં નાખવા.

>> એલોવેરનાં ટીંપા પણ કાનમાં નાખવાથી ખંજવાળ બંધ થાય છે.

>> રોજ રાત્રે ત્રીફળા ચુર્ણ કે હરડે ચુર્ણ એક ચમચી લેવી.

(નોંઘ- આયુર્વેદમાં જણાવવામાં આવેલા આ ઉપચાર છે, બધા ઉચાર એક સાથે ન કરવા. બને તો વૈદની સલાહ લઈ ઉપચાર કરવા. કાનમાંથી લોહી કે પરું નિકળતું હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લેવી. પેરાલિસીસની બીમારીને ઠીક કરશે આ આયુર્વેદિક ઉપચાર

