એસિડિટીને કાયમી મટાડવી હોય તો, રોજિંદા જીવનમાં આ ટિપ્સ અપનાવો

હેલ્થ ડેસ્ક: છાતી કે પેટમાં બળતરા થવી, ખાટા ઓડકાર આવવા, ગેસની સમસ્યા, પેટ હંમેશાં ભરેલું ભરેલું લાગવું, યોગ્ય રીતે પેટ સાફ ન થવું. આ બધાં અમુક એવાં લક્ષણો છે જેને એસિડિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો એસિડિટીથી બચવા જાણો સરળ અને સામાન્ય ઉપાયો અને નિયમ.

એસિડિટીને કંટ્રોલમાં રાખવા આટલું કરો

-બની શકે તેટલું પાણી વધુ પીઓ. સવારની શરૂઆત ઓછામાં ઓછા 2 ગ્લાસ પાણી પીને કરો. એસિડિટીના પેશન્ટે બહુ ગરમ પાણીનો ઉપયોગ ન કરવો. માટલાનું પાણી પીવું.

-રાત્રે 1 ચમચી વરિયાળી, 5-6 કિશમિશ પલાળી રાખો. સવારે નયણાં કોઠે આ પાણી પી જાવ. વરિયાળી, કિશમિશ ચોળીને ખાઈ જાવ. પછી સાદું પાણી પી લો.

-બને ત્યાં સુધી કબજિયાત ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. કબજિયાત કરતો ખોરાક જેમ કે, મેંદાની વાનગીઓ અને તીખા-તળેલા નાસ્તાથી દૂર રહો.

-ભોજનમાં દાળ, કઠોળને બાફતા પહેલાં 3-4 કલાક પલાળી રાખો. પછી તેનું પાણી કાઢી નાખો. ત્યારબાદ બીજું પાણી ઉમેરી બાફીને ઉપયોગમાં લો.

-વધુ પડતા કાચા ખોરાકને બદલે બાફેલો ખોરાક ખાવાનું રાખો. કાચાં શાકભાજી ખાસ કરીને કાકડી, કાંચા કાંદા વગેરે ખાવાનું ટાળો.

-સાંજના ભોજનમાં વધુ પડતા મસાલેદાર ખોરાકથી દૂર રહો. ભજિયાં, ભાજીપાંઉ, પિઝા વગેરે રાત્રે મોડેથી ખાવાથી એસિડિટી થશે.

-બને ત્યાં સુધી વહેલું જમવાનું રાખો. તે ઉપરાંત ખોરાક હળવો લો. જેમ કે, રોટલી, દૂધીનું શાક, ભાખરી, દૂધપૌંઆ વગેરે લેવાથી પેટ હળવું રહેશે અને એસિડિટી થશે નહીં

-જમ્યા પછી 3થી 4 કલાક ઊંઘવાનું ટાળો. જમીને તરત જ આડા પડવાથી કે સૂવાથી ખોરાકનું પાચન બરાબર થતું નથી અને એસિડિટી થાય છે.

-વધુ પડતા કેફીનવાળા પદાર્થોથી દૂર રહો. જેમ કે, ચા-કોફી વગેરે વધુ પડતાં પીવાથી એસિડિટી થાય છે.

-એસિડિટી માટે એપલ સિડર વિનેગરને આજકાલ ઘણું મહત્ત્વ આપવામાં આવે છે. એપલ સિડર વિનેગર એ એપલમાંથી બનાવવામાં આવતો વિનેગર છે. જેને સવારે નયણા કોઠે 1 કપ પાણીમાં 1 ચમચી વિનેગર નાખીને પીવામાં આવે છે. આ વિનેગરને પાણીમાં ભેળવ્યા પછી જ પીવો હિતાવહ છે. તેને સીધો પીવાથી દાંતના ઇનેમલને નુકસાન થઈ શકે છે.

Home Remedies for Acidity and Gas Problems - Acidity and gas troubles might be daunting both physically and mentally.