નાની ઉંમરમાં વાળ આછાં થઈ રહ્યાં હોય અને પુષ્કળ ખરે તો, આ ઉપાય અજમાવો

હેલ્થ ડેસ્ક: વાળ ખરવા, સફેદ થવા અને નાની ઉંમરમાં ટાલ પડવા પાછળ અનેક કારણો જવાબદાર હોય છે. વાળ ખરવાની સમસ્યા જે રીતે વધી રહી છે તે મુજબ તો નાની ઉંમરમાં ટાલ પડવાનો ખતરો પણ વધી રહ્યો છે. તો વાળને ખરતાં અટકાવવા અને વાળને મજબૂત રાખવા અહીં જણાવેલી ટિપ્સ રોજ અપનાવો. ચોક્કસથી ફરક પડશે.

-તેલથી માથામાં આંગળીના ટેરવાથી મસાજ કરો. તેનાથી માથામાં લોહીનું પરિભ્રમણ વધશે અને વાળ ખરતાં અટકશે.

-આમળાનું તેલ વાળનાં મૂળમાં લગાવો, આનાથી વાળ મજબૂત બનશે.

-કોપરાનું દૂધ વાળનાં મૂળમાં લગાડી ધીરે ધીરે મસાજ કરો, આ ઉપાય કરવાથી વાળ હેલ્ધી બનશે.

-શિયાળામાં રોજ 3 થી 4 આમળા ખાઓ. આમળા વાળ માટે વરદાન સમાન છે.

-નિયમિત 1 ચમચી ત્રિફળાનું ચૂર્ણ પાણી સાથે લો.આનાથી વાળ સંબંધી સમસ્યાઓ દૂર થશે.

-રાતે ગાયનું ઘી પગના તળિયા પર લગાવી ઘસો.

-લોખંડના વાસણમાં આમળાના ચૂર્ણને પાણીમાં પલાડી માથામાં લગાડવાથી અકાળે વાળ સફેદ થતાં અટકે છે અને વાળ મજબૂત થાય છે.

-અઠવાડિયે એક વખત હોટ ટોવેલ અને ઓઈલિંગ કર્યા પછી 10 થી 15 મિનિટ માટે વાળમાં દહીં નાખવું અને શેમ્પૂ કરવું આનાથી વાળનો ગ્રોથ વધે છે અને ખરતાં અટકે છે.

-આંબાની ગોટલી અને આમળાને પાણીમાં પલાડી ચોળીને માથામાં લેપ કરવાથી વાળ કાળા અને લાંબા થાય છે.

-વાળને લાંબા અને ચમકદાર બનાવવા માટે અઠવાડિયામાં એક વખત માથામાં હૂંફાળુ તેલ લગાડવું.

-કોપરેલ અને લીમડાનું તેલ સરખા પ્રમાણમાં ભેળવી હળવા હાથે માલિશ કરવાથી વાળ ખરતાં અટકી જશે.

There are several home remedies and hair fall control tips. Here we list some of the most effective home remedies for hair fall that also prevents hair loss.