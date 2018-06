પાણી, દહીં, ટામેટાં અને મધ જેવી વસ્તુઓ છે હિનાની ગ્લોઇંગ સ્કિન પાછળ

હેલ્થ ડેસ્કઃ આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પર ટીવી એક્ટ્રેસ હિના ખાનની યોગ કરતી તસવીરો વાયરલ થઈ રહી છે. કેટલાક લોકોએ તેને ટ્રોલ કરવાનું પણ શરૂ કરી દીધું છે. અમે હિનાની ફિટનેસ અને ગ્લોઇંગ સ્કિનના સિક્રેટ્સ જણાવી રહ્યા છીએ. હિનાએ મીડિયાને આપેલા ઇન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું હતું કે, ‘આપણે જે ખાઇએ છીએ તે આપણાં ચહેરા પર રિફલેક્ટ થાય છે. આપણો ચહેરો આપણાં ઇન્ટરનલ સિસ્ટમનો અરીસો છે. હું દિવસ દરમિયાન ઓછામાં ઓછું 12 ગ્લાસ પાણી પીવું છું. તેનાથી મારી સિસ્ટમ ક્લીયર થાય છે. દર બીજા દિવસે હું નારિયેળ પાણી પીવું છું. એક વાટકી દહીં ખાવું પણ જરૂરી છે. વેજિટેરિયન અને નોન વેજિટેરિયન બંને પ્રકારના ફૂડ ખાઉં છું, પરંતુ ક્યારેય વધુ નથી ખાતી. બેલેન્સ જ હેલ્ધી બોડીની ચાવી હોય છે. બોડી હેલ્ધી હોય તો સ્કિનનો ગ્લો પણ વધે છે.’ સ્કિનને ઘરેલૂ નુસખાથી રાખે છે હેલ્ધી - કેમિકલ ટ્રીટમેન્ટ્સની જગ્યાએ ઘરેલૂ નુસખા અપ્લાય કરે છે.

- ચહેરાને ફ્રેશ રાખવા માટે ટોમેટો ફેસ પેક લગાવે છે.

- ચહેરા પર ઘણી વખત મલાઈ પણ લગાવે છે. સ્કિનને સોફ્ટ કરવા માટે સ્ટીમ લે છે.

- મિલ્ક અને રોઝ વોટરને મિક્સ કરીને ચહેરા પર લગાવે છે.

- નારંગીની સુકાઈ ગયેલી છાલના પાઉડરને દૂધમાં મિક્સ કરીને લગાવે છે.

- સ્ટ્રોબેરી, હની અને દહીંને મિક્સ કરીને ફેસ સ્ક્રબ કરે છે. વાળની કેવી રીતે રાખે છે સંભાળ - મહિનામાં એક વખત ઓછામાં ઓછું બદામનું તેલ અને ઓલિવ ઓઇલ વાળમાં લગાવે છે.

- એગ, દહીં, લેમન જ્યૂસ મિક્સ કરીને વાળમાં લગાવે છે. પછી શેમ્પૂ કરે છે.

- મહિનામાં બે વખત વાળમાં મહેંદી લગાવે છે. કંડીશનરનો ઉપયોગ નથી કરતી. આ રીતે કરે છે એક્સ્ટ્રા સંભાળ - દર 15 દિવસમાં ફેસ ક્લીન કરાવે છે અને મહિનામાં એક વખત ફુલ બોડી સ્પા ટ્રીટમેન્ટ લે છે.

- રોજ સવારે ચહેરાને ગુલાબ જળથી વોશ કરે છે.

- જેટલું શક્ય હોય, એટલું મેકઅપથી દૂર રહે છે.

- એક્સ્ટ્રા પોષણ માટે લેક્ટો કેલામાઇન લોશન લગાવે છે.

Hina Khan, is a gorgeous lady. Her olive complexion and long luscious locks are to die for. The actress takes good care of her skin and hair and owes everything to the natural treatments.