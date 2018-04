હૃદય રોગથી બચવું હોય તો જાણો શું કહે છે ડોક્ટર, બેદરકારી ક્યારેય ન કરતાં

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ ચિંતન (નામ બદલ્યું છે) ઉંમર 27 વર્ષ ,બપોરે બે વાગે ઓફિસમાં જમ્યા પછી કલીગે ગેસ, ઉલ્ટી થાય છે, છાતીમાં ભાર લાગે છે એવી ફરિયાદ કરી, કલીગને સોડા પીવડાવી પણ ચેન પડ્યું નહિં અને અડધા કલાકમાં ચક્કર ખાઈને ખુરશીમાંથી નીચે ઢળી પડ્યો.



હવે શું કરવું એ નિર્ણય લેતા વાર લાગી અને અંતે હોસ્પિટલમાં લઇ ગયા ત્યાં સુધીમાં કલાકનો સમય વીતી ગયો, ત્યાં ઇમર્જન્સી ડિપાર્ટમેન્ટના ડૉક્ટર એ નિવેદન આપ્યું he is no more.



આજકાલ હોસ્પિટલમાં મહિનાના લગભગ બેથી ત્રણ દર્દીઓ હૃદય રોગની બીમારી અથવા હૃદયરોગના હુમલા સાથે આવે છે જેમની ઉંમર પચીસથી પાંત્રીસ વર્ષ હોય છે, આ પ્રકારની સમસ્યા લગભગ પુરુષોમાં વધુ જોવા મળી છે, જયારે કડવી અને આપણાં ગળે ના ઉતરે તેવી વાસ્તવિકતા એ છે કે આવા દર્દીઓમાં દસમાંથી ચાર દર્દીઓ હોસ્પિટલ પહોંચતા પહેલાં ગંભીર સ્થિતિએ પહોંચી જતાં હોય છે.



શેલ્બી હોસ્પિટલનાં વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ -નિલેશ સોની સાથે ચર્ચા કરતા ડો. લાલ ડાગા (ઇન્ટરવેશનલ કાર્ડિઓલોજીસ્ટ, શેલ્બી હોસ્પિટલ) જણાવે છે કે આ સમસ્યા ભારતીય ઉપખંડમાં આવેલા દેશોમાં સૌથી વધુ જોવા મળે છે તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે



યુવાનીમાં હૃદય રોગ અને હૃદય રોગના હુમલાના કારણોમાં



-વારસાગત- આ બીમારી માતા કે પિતા તરફથી વરસામાં મળી શકે છે

ખાન પાન બદલાયેલી રીત, અપૂરતી ઊંઘ



-વધુ પડતું વજન તથા નાની ઉંમરે આવી જતા બીપી અને ડાયાબિટીસ



-સિગારેટ અને તમાકુનું સેવન



-જયારે સૌથી સામાન્ય અને લગભગ દરેક દર્દીઓમાં જોવા મળતું કારણ તણાવ છે



આગળ વાંચો હૃદયરોગથી બચવા શું કરવું અને કઈ રીતે આ રોગથી નિવરવું.