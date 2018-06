રોજ 1 ગ્લાસ કાકડીનો જ્યૂસ પીવાથી બીપી નોર્મલ રહેશે અને ફટાફટ વધશે ઈમ્યૂનિટી

હેલ્થ ડેસ્કઃ જંક ફૂડ અને અસમય ખાનપાનને કારણે બીપીની સમસ્યા ખૂબ જ વધી ગઈ છે. આનાથી હાર્ટ અને કિડનીની બીમારીઓનો ખતરો પણ વધી જાય છે. જો તમને બીપીની સમસ્યા હોય તો તમને હાર્ટ એટેક, હાર્ટ ફેલ્યોર, કિડની ફેલ્યોર, કાર્ડિએક અરેસ્ટ જેવી બીમારીઓ થવાનો ખતરો પણ રહે છે. આ જ કારણથી હાઈ બીપીના દર્દીઓએ ખાનપાનમાં ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. આવામાં 1 ગ્લાસ કાકડીનો જ્યૂસ તમને આ સમસ્યાથી રાહત આપી શકે છે. આ જ્યૂસથી તમારું બીપી તો કંટ્રોલ થશે જ સાથે બોડીમાં રહેલાં ટોક્સિન્સ પણ દૂર થશે અને તમે સ્વસ્થ રહેશો.

આ બીમારીઓ થશે દૂર

બ્લડપ્રેશર

કાકડીમાં પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ફાયબર સારી માત્રામાં હોય છે. જે બ્લડપ્રેશર નોર્મલ રાખવામાં મદદ કરે છે.

કેન્સર

કાકડી કેન્સર સામે લડવાની શક્તિ વધારે છે. તેમાં cucurbitacins નામનું તત્વ હોય છે જે કેન્સર થવાની સંભાવના ઘટાડે છે. આ તત્વ બ્રેસ્ટ કેન્સરથી લડવામાં મદદ કરે છે. આ સિવાય કાકડીમાં વિટામિન સી હોય છે. જે શરીરને કેન્સરથી થતાં નુકસાનથી બચાવે છે.

પાચનતંત્ર

આમાં પાણી અને ફાયબર વધુ માત્રામાં હોય છે. જે પાચનતંત્રમાં રહેલાં હાનિકારક તત્વો બહાર કાઢે છે. અને તેમાં રહેલું erepsin એન્ઝાઈમ પાચનતંત્રને મજબૂત બનાવે છે.

ઈમ્યૂનિટી

કાકડીમાં વિટામિન્સ, મિનરલ્સ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોય છે. જે ઘણી બીમારીઓથી બચાવવામાં મદદ કરે છે.

ડિહાઈડ્રેશન

કાકડીમાં 90 ટકા પાણી હોય છે. જેથી તે ડિહાઈડ્રેશનની સમસ્યાથી પણ બચાવે છે.

કેમ છે ફાયદાકારક

-કાકડીમાં કેલ્શિયમ, નેટ્રિયમ, પોટેશિયમ જેવા મિનરલ્સ હોય છે. સાથે જ કાકડીમાં કેલરી ઓછી માત્રામાં હોય છે. જેથી તે ફેટ વધવા દેતી નથી.

-આ સિવાય કાકડીમાં કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફેટ, ફાયબર, ગ્લુકોઝ, પ્રોટીન, વિટામિન એ, વિટામિન બી12, બી6, સી અને ડી હોય છે. જેનાથી બોડીને એનર્જી મળે છે.

