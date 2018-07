બીટના રસમાં મધ મિક્સ કરીને પીવાથી બીપીથી લઈને હાર્ટ ડિસીઝ અને કબજિયાતમાં મળશે બેસ્ટ ફાયદા

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ રોજ સવારે 1 કપ બીટના રસમાં 1 નાની ચમચી મધ મિક્સ કરીને પીવાથી બોડીને ભરપૂર આયર્ન અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ મળે છે. આ જ્યૂસ એનિમિયાથી લઈ હાર્ટ પ્રોબ્લેમ સુધીના રોગોથી બચાવે છે. આ જ્યૂસમાં ખાંડની જગ્યાએ મધ નાંખવાથી તેના ફાયદા વધી જાય છે. જેથી આજે અમે તમને આ હેલ્ધી ડ્રિંક પીવાના લાભ વિશે જણાવીશું.

સ્કિન ગ્લો

મધ અને બીટનો રસ મિક્સ કરીને પીવાથી બોડીમાં રહેલાં હાનિકારક તત્વો દૂર થાય છે. જેનાથી સ્કિન હેલ્ધી બને છે અને ચહેરા પર ગ્લો વધે છે.

કબજિયાત

આ ડ્રિંકમાં ભરપૂર ફાયબર હોય છે. જે ડાઈજેશન સારું રાખે છે અને કબજિયાત દૂર કરે છે. હાર્ટ પ્રોબ્લેમ

બીટના રસમાં મધ મિક્સ કરીને પીવાથી કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ ઘટે છે. જેનાથી હાર્ટ પ્રોબ્લેમ્સ દૂર થાય છે.

બ્લડપ્રેશર

બીટનો રસ અને મધમાં નાઈટ્રેટની માત્રા વધુ હોય છે. જેનાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન ઈમ્પ્રૂવ થાય છે અને બીપી કંટ્રોલમાં રહે છે.

બીમારીઓ સામે રક્ષણ

આમાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ હોય છે. જેનાથી બોડી ઈમ્યૂનિટી વધે છે અને બીમારીઓ દૂર રહે છે. વેટ લોસ

આમાં કેલરી ઓછી માત્રામાં હોય છે. જેનાથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે.

પ્રેગ્નેન્સી

આમાં ફોલિક એસિડની માત્રા વધુ હોય છે. જે પ્રેગ્નેન્ટ સ્ત્રી અને ગર્ભસ્થ બાળક માટે ફાયદાકારક હોય છે.

એનિમિયા

આ ડ્રિંકમાં આયર્ન વધુ માત્રામાં હોય છે. જેથી તે શરીરમાં લોહીની કમીની પ્રોબ્લેમમાં ફાયદો કરે છે.

