વધુ હાર્ડ બ્રિસલવાળું ટૂથબ્રશ દાંતને નુકસાન પહોંચાડે છેઃ અન્ય 7 નુકસાન

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ આપણે દરરોજ જાણે-અજાણે કેટલીક એવી ભૂલો કરીએ છીએ જે આપણા દાંત, પેઢાં અને ઓરલ હેલ્થ માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક હોય છે. ઓરલ હેલ્થનું ધ્યાન ન રાખવામાં આવે તો દાંત, પેઢા અને મોઢા સંબંધી ઘણી બીમારીઓ થઈ શકે છે. જેથી આજે અમે તમને ડેન્ટિસ્ટ ડો. કેકીને જણાવેલી 9 ભૂલો બતાવીશું. જે મોટાભાગના લોકો કરે છે અને ઓરલ હેલ્થને નુકસાન પહોંચાડે છે.

ખાટું ખાધા બાદ બ્રશ ન કરવું

કંઈક ખાટું ખાવાથી કે ઓરેન્જ અને લેમન જેવા એસિડિક જ્યૂસ પીવાથી દાંતના ઈનેમલને નુકસાન પહોંચે છે. એવામાં તરત બ્રશ કરવાથી ઈનેમલ નીકળી શકે છે.

ઉતાવળમાં બ્રશ કરવું

ઉતાવળમાં બ્રશ કરવાથી પેઢાંને ઈજા થઈ શકે છે. બેદરકારીથી બ્રશ કરવાથી દાંતને પણ નુકસાન પહોંચે છે. જેથી અરીસા સામે ઉભા રહી બ્રશ કરવું.

વધુ કોલ્ડ્રિંક્સ

કોલ્ડ્રિંક્સ એસિડિક હોય છે અને તેનાથી ઈનેમલ ખરાબ થાય છે. તેમાં શુગર હોવાને કારણે દાંત સડી પણ શકે છે. ખોટું ટૂથબ્રશ

વધુ હાર્ડ બ્રિસલવાળું ટૂથબ્રશ દાંતને નુકસાન પહોંચાડે છે. જેથી હમેશાં સોફ્ટ બ્રિસલવાળા ટૂથબ્રશ વાપરવા. સ્મોકિંગ

સ્મોકિંગથી દાંત પીળા પડી જાય છે અને પેઢાંની બીમારી થઈ શકે છે. સિગરેટમાં રહેલાં નિકોટીનથી ઈન્ફેક્શન સામે લડવાની ક્ષમતા ઘટે છે.

દાંત ભીંસવા

ઉંઘ કે ગુસ્સામાં દાંત ભીંસવાથી દાંત નબળાં થઈ શકે છે. આનાથી માથામાં દુખાવો, જડબાની તકલીફ અને દાંત તૂટવાવની સમસ્યા થઈ શકે છે.

ભીનું ટૂથબ્રશ

ભીના ટૂથબ્રશમાં બેક્ટેરિયા પેદા થઈ શકે છે અને આવા ટૂથબ્રશથી બ્રશ કરવાથી ઓરલ ઈન્ફેક્શન થઈ શકે છે. જેથી સૂકાયેલા બ્રશનો ઉપયોગ કરવો. ટૂથપિક

ટૂથપિકનો ઉપયોગ કરવાથી દાંતની વચ્ચે ગેપ વધી શકે છે. આવામાં સડો થવાની શક્યતા વધી જાય છે.

