Diet Rule: ખાલી પેટ શું ખાઈ શકાય અને શું ન ખાવું?



હેલ્થ ડેસ્ક: ખાનપાનનું ધ્યાન રાખવું જેટલું જરૂરી છે એટલું જ જરૂરી છે કે તમને ખબર હોય ક્યા સમયે શું ખાવું અને શું ન ખાવું. ખાસ કરીને સવારે ખાલી પેટ શું ખાવું તેમાં વિશેષ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ઘણીવાર શરીરને ફાયદો પહોંચાડનાર વસ્તુઓ પણ ખાલી પેટ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.

આહાર વિશેષજ્ઞ ડો. શાલિની ગાર્વિન બ્લિસ જણાવી રહ્યાં છે આ વિશે.

ખાલી પેટ શું ન ખાવું?

કેળા- કેળામાં મેગ્નેશિયમ ભરપૂર પ્રમાણમાં હોય છે પણ તેમ છતાં જો ખાલી પેટ તેને ખાવામાં આવે તો બ્લડમાં મિનરલ્સની માત્રા વધી શકે છે. જેના કારણે હાર્ટ પર તેની ખરાબ અસર થઈ શકે છે.

દહીં- દહીંમાં સારી માત્રામાં પ્રોબાયોટિક્સ રહેલાં છે. પણ જો ખાલી પેટ તેને ખાવામાં આવે તો ડાઈજેશન પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે.

સિટ્રસ ફળ- સિટ્રસ ફળોમાં ફાયબર અને ફ્રક્ટોઝ વધુ પ્રમાણમાં હોય છે. જેથી સવારે ખાલી પેટ સિટ્રસ ફળો ખાવાથી પેટમાં એસિડનું પ્રોડક્શન વધી શકે છે અને પાચનની સમસ્યા પણ થઈ શકે છે. લીંબુનું સેવન કરી શકો છો કારણ કે તે ડિટોક્સીફિકેશનનું કામ કરે છે.

ખાલી પેટ શું ખાઈ શકાય?

ડ્રાય ફ્રૂટ્સ- આ પ્રોટીનનો સારો સોર્સ છે. સાથે જ તેમાંથી વિટામિન, મિનરલ્સ, ઓમેગા 3 ફેટી એસિડ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ મળે છે.

મધ- મધમાં વિટામિન, મિનરલ્સ, અમીનો એસિડ હોવાની સાથે તે ઈમ્યૂનિટી પણ વધારે છે. આ પાચન સંબંધી પ્રોબ્લેમ દૂર કરે છે. તેને નવશેકા પાણી સાથે અથવા ઓટ્સમાં પણ મિક્ષ કરીને ખાઈ શકો છો.

તરબૂચ- આમાં ઈલેક્ટ્રોલાઈટ અને પાણીની માત્રા વધુ હોય છે. સાથે જ તેમાંથી ફ્લેવોનોઈડ્સ અને એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ પણ મળે છે. જે બોડીને ઈન્ફેક્શનથી બચાવે છે.

