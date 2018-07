ટીબીના દર્દીઓ માટે ઘરેલૂ ઉપાયઃ દવાની સાથે-સાથે લો કેળા, નારંગી અને કાળા મરી

હેલ્થ ડેસ્કઃ ટીબી એક એવી બીમારી છે, જે માયકોબેક્ટેરિયમ ટ્યુબરક્યુલોસિસ બેક્ટેરિયાના કારણે ફેલાય છે. આ મોટાભાગે ફેફસામાં થાય છે અને તેનાથી દર્દીને ઉઘરસ, કફ અને તાવ થઈ જાય છે. આ એક પ્રકારનો સંક્રામક રોગ છે જેનો શરૂઆતમાં ઇલાજ કરવામાં ન આવ્યો તો તે જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. આમ તો ટીબી કોઈ વારસાગત બીમારી નથી અને ન આ બધાને થાય છે. પરંતુ જ્યારે પરિવારમાં કોઈ પણ સભ્યને ટીબી થાય તો અન્ય સભ્યોએ ખૂબ પરેજી રાખવી પડે છે, કારણ કે દર્દીને ઉઘરસ અથવા છીંક આવવાથી તેના બેક્ટેરિયા ફેલાતા હોય છે, જેથી આ ઘરના અન્ય સભ્યોને પણ થઈ શકે છે. આ બીમારીનો ઈલાજ ખૂબ ધીમો છે. ટીબીના દર્દીને ઠીક થવામાં ઘણો સમય લાગી જાય છે. એવામાં ડોક્ટર્સની દવાઓની સાથે કેટલાક ઘરેલૂ ઉપાય કરી શકો છો, જેથી ટીબીના દર્દીને ફાયદો થશે. આજે અમે તમારા માટે આવા જ કેટલાક ઉપાયો લઈને આવ્યાં છીએ. આ કારણે થાય છે ટીબીની બીમારી

-વધુ પડતી સિગરેટ પીવાથી

-સાફ-સફાઈનું વ્યવસ્થિત ધ્યાન ન રાખવાથી

-વધુ પ્રમાણમાં આલ્કોહોલ પીવાથી

-દૂષિત હવામાં શ્વાસ લેવાથી ટીબીમાં અપનાવો આ ઘરેલૂ ઉપાય કેળા

1 પાકું કેળુ મસળીને નારિયેળ પાણીમાં મિક્સ કરો અને તેના પછી તેમાં મધ અને દહીં મિક્સ કરો. તેને દિવસમાં 2 વખત ખાવાથી ફાયદો મળશે. આમળા

કાચાં આમળાને વાટીને તેનો જ્યૂસ બનાવી લો. પછી તેમાં 1 ચમચી મધ મિક્સ કરીને રોજ સવારે પીવો. ફાયદો થશે. નારંગી

નારંગીના તાજા જ્યૂસમાં મીઠું અને મધ મિક્સ કરીને રોજ સવાર-સાંજ પીવો. આ સિવાય નારંગી ખાવાથી પણ ટીબીના દર્દીને ફાયદો થાય છે. કાળા મરી

થોડા માખણમાં 8થી 10 કાળા મરી ફ્રાય કરો. પછી તેમાં 1 ચપટી હિંગ મિક્સ કરીને પીવો. આ મિશ્રણને દિવસમાં 7થી 8 વખત લેવાથી ફાયદો થશે. અખરોટ

તેને વાટીને પાઉડર બનાવી લો. હવે તેમાં થોડું વાટેલું લસણ મિક્સ કરો. પછી તેમાં ઘરે બનાવેલું તાજું માખણ મિક્સ કરીને ખાઓ. લસણ

અડધી ચમચી લસણ, 1 કપ દૂધ અને 4 કપ પાણીને એક સાથે ઉકાળો. જ્યારે આ મિશ્રણનો પોણો ભાગ વધે ત્યારે ગેસ બંધ કરી દો. આ મિશ્રણને દિવસમાં 3 વખત પીવાથી ફાયદો થશે. આ પણ વાંચોઃ- મહિલાઓમાં સૌથી વધુ જોવા મળે છે આ 5 મુખ્ય કેન્સર, લક્ષણોના આધારે ઓળખો

