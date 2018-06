ઉનાળામાં ભૂલથી પણ ન ખાતા આ 4 ફૂડ, સ્વાસ્થ્ય પર પડશે ભારે

હેલ્થ ડેસ્કઃ તમે કાયમ એવું સાંભળ્યું હશે કે ઉનાળામાં ખાવા-પીવાનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. આ વાત સાચી પણ છે કારણ કે, ઉનાળામાં હેવી ખોરાક લેવાથી લિવર પર વધુ ભાર પડે છે, જેનાથી ફેટી લિવરની પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે. ભોપાલના ડાયાટિશિયન જ્યોતિ વર્મા જણાવે છે કે ઉનાળામાં હળવો ખોરાક લેવો જોઈએ, પછી તે લંચ હોય કે ડિનર. જો તમે ઉનાળામાં ફેટી ફૂડ લેતા હશો તો તેનાથી આખો દિવસ આળસ અનુભવ થશે. તેનાથી તમે લો એનર્જી પણ ફીલ કરશે. સાથે જ પેટમાં ગડબડ થવાથી લઈને વજન વધવા સુધીની પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. ચાલો જાણીએ ઉનાળામાં શું ન ખાવું જોઈએ. જ્યોતિ જણાવે છે કે તમે ઈચ્છો તો દિવસના સમયે બ્રેકફાસ્ટમાં હાઇ પ્રોટીન અને હાઇ કાર્બ લઈ શકો છો. જમ્યાં પછી કોલ્ડ ડ્રિંક ઉનાળામાં લોકો જમ્યાં પછી કોલ્ડ ડ્રિંકનો ઉપયોગ કરે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે તેનાથી ખોરાક જલ્દી પચી જાય છે. પરંતુ એવું જરાય નથી. કોલ્ડ ડ્રિંક પીવાથી ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ વધી જાય છે અને પેટમાં ગડબડ રહે છે. તળેલો ખોરાક ઉનાળામાં જમવામાં પૂરી, દાળ બાફલા જેવા ખોરાક ન ખાવા જોઈએ. આ તમને આખો દિવસ આળસું બનાવી રાખે છે. આ ગેસ બનવા અને હેવીનેસ માટે પણ જવાબદાર છે. તેની જગ્યાએ તમે ફાઇબરવાળા ફૂડ અને દાળ ખાઇ શકો છો. ચવાણું અને સેવ આજકાલ જમ્યાં પછી ચવાણું અથવા સેવ ખાવી લોકોની આદતમાં સામેલ થઈ ગયું છે. તેનાથી આળસ વધે છે અને બગાસા આવતા રહે છે. તેથી ઉનાળામાં આવા તળેલા ચવાણાં અને સેવ ખાવાનું ટાળવું. તેનાથી ગેસ પ્રોબ્લેમ પણ રહે છે. માવાની મીઠાઈ ઉનાળામાં જો તમે માવાની મીઠાઈ ખાઓ છો તો તેનાથી તમારું વજન વધવું નક્કી છે. તેમજ તેનાથી આખો દિવસ બગાસા આવતા રહે છે. તેની જગ્યાએ તમે ફ્રૂટ શેક પી શકો છો. જો શેકમાં મિલ્કની જગ્યાએ યોગર્ટનો ઉપયોગ કરશો તો આ બોડીને પ્રો-બાયોટિક આવશે. તેનાથી હેલ્ધી બેક્ટેરિયા પણ મળે છે.

Summer is a perfect season for weight loss. You need to eat healthy and light meals instead of stuffing yourself with fattening foods in this season. Here, I am easing your task by listing all those unhealthy foods that should not be eaten in summer.