કઈ કઈ વસ્તુ સાથે ન ખાવી જોઈએ અને શા માટે? શું કહે છે બાબા રામદેવ

યુટિલિટ ડેસ્ક: વિરુદ્ધ આહારથી ચામડીના રોગ થાય છે અને રોગપ્રતિકાર શક્તિ પણ ઘટે છે. તેનાથી વાત-પિત અને કફનું બેલેન્સ બગડી જાય છે જે માણસ માટે મુશ્કેલી સર્જે છે. માટે વિરુદ્ધ આહાર લેવાનું ટાળવું જોઈએ. વિરુદ્ધ આહારને લઈને બાબા રામદેવ શું કહે છે તે આજે અમે અહીં જણાવીશું. અલ્પાહારી હંમેશા સુખી રહે છે તે વાત તમે નોંધી લેજો. દૂધ સાથે મીઠાવાળી વસ્તુ લેવાથી સ્કિન પ્રોબ્લેમ થાય છે. >> રાત્રે દહીં-છાસ ન લેવી જોઈએ. તેનાથી રોગપ્રતિકાર શક્તિ ઘટે છે. >> દૂધ સાથે ખાટી વસ્તુ કે ખાટા ફળો પણ ન લેવા જોઈએ. >> દૂધ સાથે તરબૂચ ટેટી ન ખાવી જોઈએ. >> તરબૂચ-ટેટી ખાધા પછી તરત પાણી પણ ન પીવું તે બહુ જોખમી છે. તરબુચ સાથે દૂધ પીવાથી મૃત્યું પણ થઈ શકે છે. >> ખીર સાથે રાયતું ન ખાવું. >> લીલા પાંદળાવાળા શાકભાજીને ઉકાળીને ન ખાવા.

>> કાચું વધુ ખાવ. >> ખાવામાં સૌથી પહેલા સલાડ અને ફળો ખાવા જોઈએ, ત્યાર પછી શાક, રોટલી, દાળભાત છેલ્લે મિઠાઈ ખાવી. સૌથી ભારે ભોજન છેલ્લે ખાવું. સૌથી હલકુ ભોજન સૌથી પહેલા ખાવું.



>> અંકુરીત અનાજ લેવું જોઈએ જે શરીરનું ટોક્સિન વધવા દેતું નથી. >> સવારે દહીં, બપોરે છાસ અને સાંજે દૂધ લેવું જોઈએ. >> ડુંગળી અને દૂધ ન લેવું. ચામડીના રોગ થઈ શકે છે. >> આંબળું જ એક એવું છે જે દૂધ સાથે લઈ શકાય છે. >> મધ અને ઘી એકસાથે ન ખાવું. >> અડદની દાળ અને દહીં સાથે ન ખાવું.

