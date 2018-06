બોડીમાં એનર્જી જાળવી રાખવા ડેઈલી ડાયટમાં ખાઓ આ 8 સામાન્ય ફૂડ્સ

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ હાઈ ફેટ અને હાઈ કેલરી ફૂડ ખાવાથી થાક વધુ અનુભવાય છે. જ્યારે સરળતાથી મળી રહેતાં કેટલાક હેલ્ધી ફૂડ્સ ખાવાથી બોડીને એનર્જી મળે છે અને થાય ઓછો લાગે છે. જો તમે આખો દિવસ શરીરને એક્ટિવ રાખવા માગતા હો તો ડેઈલી ડાયટમાં અહીં જણાવેલા હેલ્ધી ફૂડ્સને સામેલ કરો. આ ફૂડ્સ મહિલાઓ અને પુરૂષો બંને માટે લાભકારક છે.

કેળા

આમાં વિટામિન બી અને પોટેશિયમ સારી માત્રામાં હોય છે. જે બોડીને ઈન્સ્ટન્ટ એનર્જી આપે છે.

કોફી

આમાં રહેલું કેફીન મગજને એલર્ટ રાખે છે અને બોડીમાં એનર્જી વધારે છે.

ઓટ્સ

આમાં મેગ્નેશિયમ અને ફોસ્ફરસ હોય છે. જે શરીરમાં એનર્જી લેવલ જાળવી રાખવામાં મદદ કરે છે.

બદામ

આમાં રીબોફ્લેવિન અને વિટામિન બી હોય છે. જે આખો દિવસ શરીરમાં એનર્જી જાળવી રાખે છે.

કોળાના બીજ

આમાં પ્રોટીન અને ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ્સ હોય છે. જે શરીરમાં રહેલાં થાકને દૂર કરી એનર્જી આપે છે.

નારિયેળ પાણી

આમાં ઈલેક્ટ્રોલાઈટ્સ હોય છે. જેનાથી બોડી હાઈડ્રેટ રહે છે. શરીરમાં રહેલી નબળાઈ દૂર થાય છે અને એનર્જી મળે છે.

ગ્રીન ટી

આમાં રહેલાં એન્ટીઓક્સીડેન્ટ્સ બોડીને રિલેક્સ કરે છે. જેનાથી ઈન્સ્ટન્ટ એનર્જી મળે છે.

ઈંડા

ઈંડામાં ઝિંક અને કોલીન હોય છે. જેનાથી ઝડપથી બોડીમાં એનર્જી લેવલ વધે છે.

Types and the amount of food you eat play an important role in your daily energy levels and foods high in fat and calories can leave you feeling fatigued. So know Foods for Boosting instant Energy.