બેરિયાટ્રિક સર્જરીથી 265 કિલોના ડો. હાથીએ ઘટાડ્યું હતું 80 કિલો વજન, 3થી 10 લાખ સુધીનો થઈ શકે છે ખર્ચ

હેલ્થ ડેસ્કઃ તારક મેહતા કા ઉલ્ટા ચશ્મામાં ડો. હાથીનો પાત્ર ભજવતા કવિ કુમાર આઝાદના નિધન પછી તેમના ફેન્સમાં નિરાશા છવાઇ ગઈ છે. તેમનું મોત હાર્ટ એટેકથી થયું. તેના પાછળ આઝાદનું વધતું વજન પણ એક કારણ રહ્યું. ઉલ્લેખનીય છે કે 7 વર્ષ પહેલા તેનું વજન 265 કિલો હતું. બેરિયાટ્રિક સર્જરીથી તેણે 80 કિલો વજન ઘટાડ્યું હતું. શું હોય છે બેરિયાટ્રિક સર્જરી

બેરિયાટ્રિક સર્જરી ઝડપથી વજન ઘટાડનારી સર્જરી છે. જે પણ વ્યક્તિની બોડીનું માસ ઇન્ડેક્સ એટલે કે બીએમઆઇ 30 કરતા વધુ છે, તે આ સર્જરી કરાવી શકે છે. આ ત્રણ રીતે કરવામાં આવે છે લેપ બેન્ડ, સ્લીવ ગેસ્ટ્રીકટોમી અને ગેસ્ટ્રિક બાઇપાસ. આ લેપ્રોસ્કોપી સર્જરી (લેપ્રોસ્કોપી સર્જરીનું એક પ્રકાર હોય છે. તેની મદદથી ડોક્ટર દર્દીને કોઈ પણ પ્રકારના ચીરા લગાવ્યાં વિના પેટની અંદર અથવા પેલ્વિસના અંદર સુધી સર્જરી કરવામાં સક્ષમ હોય છે) અથવા રોબોટ દ્વારા કરવામાં આવે છે. - લેપ બેન્ડ સર્જરી પછી જમવાની ક્ષમતા ઘણી ઓછી થઈ જાય છે.

- સ્લીવ ગેસ્ટ્રીકટોમી પછી દોઢથી બે કિલો સુધી વજન દર અઠવાડિયે ઓછું થવાનું શરૂ થઈ જાય છે.

- ગેસ્ટ્રીક બાઇપાસમાં આંતરડાને કાપીને એક શેલ્ફ, બોલના શેપનો બનાવીને છોડી દેવામાં આવે છે. ભૂખ વધારનારા હોર્મોનને ઘટાડવામાં આવે છે.

- બેરિયાટ્રિક સર્જરીમાં વજન વધારવા માટે જવાબદાર હોર્મોનને કાઢી નાખવામાં આવે છે. તેનાથી ભૂખ ઓછી લાગે છે અને ઝડપથી વજન ઓછું થવા લાગે છે.

- બેરિયાટ્રિક સર્જરીના ખતરા ઘણા ઓછા છે. તેમાં લેપ્રોસ્કોપિક રીતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેનાથી દુઃખાવો ઓછો થાય છે અને સર્જરી સરળતાથી થઈ જાય છે.

- સર્જરી પછી દર્દીએ જાતે તેમાંથી બહાર આવવાના પ્રયાસ કરવાના હોય છે નહીં તો અનિદ્રા, ટાઇપ-2 ડાયાબિટીસ, હાઇપરટેન્શન જેવી બીમારીઓના શિકાર થઈ શકાય છે. 15 દિવસ સુધી લેવાનું હોય છે લિક્વિડ ડાયટ

- સર્જરી પછી 15 દિવસ સુધી લિક્વિડ ડાયટ પર રહેવાનું હોય છે.

- એક વર્ષ સુધી ખાસ ધ્યાન રાખવાનું હોય છે.

- હવે સર્જરી પછી દવાઓ આપવામાં આવે છે, જેનાથી ભોજન ન કરવાથી આવતી ખામીઓને પૂરી કરી શકાય.

- મધ્યપ્રદેશના ઈન્દોરમાં જ આ સર્જરીના માધ્યમથી 250 કિલો સુધી વજન ઘટાડવામાં આવ્યું છે.

- સર્જરી પછી કેટલું વજન ઓછું થશે તે વ્યક્તિનું વજન કેટલું છે તેના ઉપર નિર્ભર કરે છે.

- આ સર્જરીના માધ્યમથી શરીરની એક્સ્ટ્રા ચરબીને કાઢવામાં આવે છે. સર્જરીના સાઇડ ઈફેક્ટ પણ

- ઓપરેશન પછી ઘણા દર્દીઓની સ્કિન ઠીલી થઈ જાય છે.

- માંદા દેખાવું. નબળાઇ આવવી, ભૂખમાં કમી પણ બેરિયાટ્રિક સર્જરીના સામાન્ય સાઇડ ઈફેક્ટ છે.

- ક્યારેક-ક્યારેક સર્જરીના સમયે વધુ લોહી વહી જવાથી સ્થિતિ બગડી પણ શકે છે, પરંતુ આ કાયમ નથી થતું.

- બેરિયાટ્રિક સર્જરી પર એમ્સની રિપોર્ટ મુજબ એકથી બે ટકા કિસ્સાઓમાં જ ગંભીર સ્થિતિ ઉત્પન્ન થાય છે.

- કેટલાક દર્દીઓનું શરીર ઓપરેશન પછી જીવવા માટે જરૂરી ખોરાકનું પાચન પણ નથી કરી શકતું. એક્સપર્ટ મુજબ જો ઓપરેશન પછી દર્દી દારૂ પીવે અથવા વધુ મસાલેદાર ખોરાક ખાઇ તો ફરીથી જાડો થઈ શકે છે.

- ઓપરેશન પછી અનેક દર્દી એવા પણ હોય છે જે એનિમિયાના શિકાર થઈ જાય છે. કેટલો આવે છે ખર્ચ

- ભારતમાં 220 કરતા વધુ સર્જન બેરિયાટ્રિક સર્જરી કરે છે.

- કોઈ પણ ડોક્ટર જે સર્જન હોય, તે બેરિયાટ્રિક સર્જરી કરાવી શકે છે.

- અત્યારે 90 ટકા બેરિયાટ્રિક સર્જરી દેશના માત્ર 20 સર્જન જ કરી રહ્યા છે.

- દેશમાં દરવર્ષે 12થી 15 હજાર બેરિયાટ્રિક સર્જરી કરવામાં આવી રહી છે. તેમાં મોટી સંખ્યા વિદેશી દર્દીઓની પણ છે.

સંપૂર્ણ ઓપરેશન અને હોસ્પિટલ મુજબ 3થી 10 લાખ રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ આવે છે.

Bariatric surgery is a weight loss procedure for people suffering from obesity who haven’t had success losing weight through diet and exercise. In addition to helping with weight loss, bariatric surgery also lowers the risk of medical problems associated with obesity.