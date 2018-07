વાયરલ ફીવર, કબજિયાત અને ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમમાં ફાયદાકારક છે પંચકોલનો ઉકાળો

હેલ્થ ડેસ્કઃ મોમસ બદલાતા જ વાયરલ ફીવર અથવા તાવ કેટલાય લોકોનું રૂટિન ખરાબ કરી શકે છે. આયુર્વેદ એક્સપર્ટ અને સાંચી વિશ્વવિદ્યાલયના આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર ડો. અખિલેશ સિંહ જણાવે છે વાયરલ ફીવર જેવી અનેક હેલ્થ પ્રોબ્લેમ માટે હેવી મેડિસિન લેવાથી તેના સાઇડ ઈફેક્ટ પણ થઈ શકે છે. થોડાં જ કલાકોમાં તાવ દૂર કરવા માટે આયુર્વેદિક પંચકોલ (એક પ્રકારની ઔષધી) પાઉડરનો ઉકાળો ખૂબ ફાયદાકારક છે. ડો. સિંહ જણાવે છે કે તેનો માત્ર 1 ડોઝ લેવાથી 5થી 6 કલાકમાં તાવ ઉતરી જાય છે. જોકે, તાવ ફરીથી ન ચડે તેના માટે 3થી 4 દિવસ સુધી પંચકોલનો ઉકાળો પીવો જોઈએ. પંચકોલ પાઉડર અને તેનો ઉકાળો બનાવવાની રીત ખૂબ જ સરળ છે. તેને બનાવવાની સામગ્રી કોઈ પણ આયુર્વેદિક દવાની દુકાનમાં મળી શકે છે. અથવા તૈયાર પંચકોલ પાઉડર પણ બજારમાં મળે છે. કેવી રીતે બનાવશો પંચકોલ ચૂરણ ચવ્ય, ચિત્રકના મૂળ, સૂંઠ, પીપલી અને પીપલી મૂળને સરખા પ્રમાણમાં લઈને વાટી લો અને સાફ બોટલમાં ભરીને રાખો. કેવી રીતે બનાવશો પંચકોલનો ઉકાળો

2 ગ્લાસ પાણીમાં 4 ચમચી પંચકોલ પાઉડર ઉકાળો. આ પાણી ઉકળીને પોણાં ભાગનું રહી જાય એટલે ગળી લો. નવશેકું કરી તેમાં મધ નાખીને પીવો. પંચકોલ લેવાથી મળે છે આ સમસ્યાઓમાં ફાયદો કબજિયાત

રાતના સૂતા પહેલા અને સવારે નવશેકા પાણીની સાથે એક ચમચી પંચકોલ પાઉડર લેવાથી પેટ સરખી રીતે સાફ થઈ જાય છે. ગેસ્ટ્રિક પ્રોબ્લેમ

અડધી ચમચી પંચકોલ પાઉડરને દિવસમાં 2 વખત નવશેકા પાણી સાથે લેવાથી ગેસની પ્રોબ્લેમ દૂર થાય છે. ઈનડાઇજેશન

એક ચમચી પંચકોલ પાઉડરને એક ગ્લાસ છાસની સાથે લેવાથી ઈનડાઇજેશનની પ્રોબ્લેમમાં ફાયદો થાય છે. પંચકોલ લેતી વખતે રાખજો આટલું ધ્યાન - વધુ હેવી, ઓઇલી, ખાટ્ટા, ઠંડા, કફ વધારતા ફૂડ ન ખાવા.

- ગરમ તાસીર ધરાવતા અને સરળતાથી પચી જતા ફૂડ જ ખાવા.

- ગરમ તાસીર ધરાવતા અને સરળતાથી પચી જતા ફૂડ જ ખાવા.

- પાણીમાં સૂંઠ ઉકાળીને રાખો. નવશેકું પાણી જ પીવો.

With the sudden changes in the temperature, there are a number of seasonal infections doing the rounds. And one such common seasonal infection that you may suffer from is viral fever. Are you suffering from viral fever? Try these natural remedies to treat it in a natural way.