ઘરનું કામ, સાઈકલિંગ, સ્વીમિંગ કરીને ઝડપથી ઉતારી શકાય છે વજનઃ 10 ટિપ્સ

હેલ્થ ડેસ્ક, અમદાવાદઃ જો તમે કોઈ ઘરેલૂ નુસખા, કસરત કે ડાયટિંગ વિના વજન ઉતારવા માગતા હોવ તો આજે અમે તમને 10 એવી ફેટ બર્નિંગ એક્ટિવિટીસ વિશે જણાવીશું, જેમાંથી કોઈ 1 રોજ નિયમબદ્ધ થઈને કરવામાં આવે તો વધેલું વજન તો ઉતરશે જ સાથે વજન કંટ્રોલમાં પણ રહે છે.

દોરડા કૂદવા

આ ફેટ બર્ન કરવાનો સૌથી ઈફેક્ટિવ રસ્તો છે. સાથે જ તેનાથી હાર્ટ, લંગ્સ અને હાડકાંઓને પણ સ્વસ્થ રાખી શકાય છે. રેગ્યુલર 10 મિનિટ દોરડા કૂદીને 110 કેલરી બર્ન કરી શકાય છે.

સાઈકલિંગ

સાઈકલ ચલાવવાથી ટમી ફેટ ઝડપથી ઘટે છે અને મસલ્સ સ્ટ્રોન્ગ બને છે. રોજ 30 મિનિટ સાઈકલ ચલાવવાથી 200 કેલરી બર્ન કરી શકાય છે.

વોકિંગ અને જોગિંગ

સપ્તાહમાં 5 દિવસ 1 કલાક વોક કે જોગ કરવાથી ટમી ફેટ ફટાફટ બર્ન થાય છે. સાથે જ હાર્ટ ડિસીઝ, બ્રેસ્ટ કેન્સર, ડાયાબિટીસ અને સ્ટ્રોકનો ખતરો ટળે છે. આનાથી 150 કેલરી બર્ન કરી શકાય છે.

ઘરનું કામ

ઘર કામ કરવાથી ઘરમાં સાફ-સફાઈ તો થાય જ છે સાથે ફેટ પણ બર્ન થાય છે. રોજ 1 કલાક ડસ્ટિંગ અને કુકિંગ જેવા ઘર કામ કરવાથી 200 કેલરી બર્ન કરી શકાય છે.

આઉટડોર ગેમ્સ

ભાગદોડ વાળી રમતોથી મૂડ સારો થાય છે, બોડીની ઈમ્યૂનિટી વધે છે અને વજન પણ કંટ્રોલ કરવામાં મદદ મળે છે. 30થી 60 મિનિટ સુધી આઉટડોર ગેમ્સ રમવાથી 200થી 300 કેલરી બર્ન કરી શકાય છે.

ડાન્સ

ડાન્સના અલગ-અલગ સ્ટેપ્સ કરવાથી ટમી ફેટને સરળતાથી બર્ન કરી શકાય છે. આનાથી બ્લડ સર્ક્યુલેશન પણ વધે છે. 30 મિનિટ ડાન્સ કરીને 150 કેલરી બર્ન કરી શકાય છે.

ગાર્ડનિંગ

ગાર્ડનિંગ કરીને પણ ફેટને બર્ન કરી શકાય છે. સાથે જ ડાયાબિટીસ, હાર્ટ ડિસીઝ, ડિપ્રેશન અને ઓસ્ટિયોપોરોસિસનો ખતરો પણ ટળે છે. રોજ 30 મિનિટ ગાર્ડનિંગ કરીને 200થી 300 કેલરી બર્ન કરી શકાય છે.

પાળેલાં પ્રાણીઓ સાથે રમવું

જો તમારી પાસે ડોગ છે તો રોજ તેની સાથે અડધો કલાક રમીને તમે વજન કંટ્રોલ કરી શકો છો. આનાથી 100 કેલરી બર્ન કરી શકાય છે અને સ્ટ્રેસ, ડાયાબિટીસ અને બીપીનો ખતરો પણ દૂર થાય છે.

સ્વીમિંગ

સ્વીમિંગ કરવાથી ઝડપથી વજન ઘટાડવામાં મદદ મળે છે. રોજ 10 મિનિટ સ્વીમિંગ કરીને 100 કેલરી બર્ન કરી શકાય છે.

યોગ

અલગ-અલગ પ્રકારના યોગાસન, મેડિટેશન અને બ્રીધિંગ પ્રેક્ટિસ દ્વારા બોડીનો ફેટ સરળતાથી ઓછો કરી શકાય છે. રેગ્યુલર 15થી 20 મિનિટ સુધી યોગા કરવાથી 100 કેલરી બર્ન કરી શકાય છે.

which methods are best when it comes to weight lose? here you know Some activities are the most power-packed fat burners. So here we list out 10 easy and fast ways for fat burning.