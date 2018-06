ડાયાબિટીસ અને હાઈ બીપીને દવાઓ વિના કંટ્રોલમાં રાખશે આ બેસ્ટ ડાયટ ટિપ્સ

હેલ્થ ડેસ્ક: ઘણી બીમારીઓ એવી હોય છે જેને આપણું શરીર જ ઠીક કરી દે છે પણ દવાઓ ખાવાથી આપણે શરીરની ક્ષમતા ઓછી કરી દઈએ છીએ. આ જ કારણથી જ્યાં સુધી બની શકે દવાઓ ન ખાવી જોઈએ. ન્યૂટ્રિશનિસ્ટ ડો. બિસ્વરૂપ રાય ચૌધરી જણાવી રહ્યાં છે એવા ડાયટ ચાર્ટ વિશે જેમાં કેળા, બદામ, ગાજર અને ટામેટા સામેલ કરીને હાઈ બીપી અને કાકડી, મૂળા, ગાજર અને કોબીજ સામેલ કરીને ડાયાબિટીસને કંટ્રોલ કરી શકાય છે.

હાઈ બીપી

હાઈ બીપી થવા પર હાર્ટ, કિડની, લીવર, લંગ્સ, બ્રેનથી જોડાયેલી બીમારીઓ થવાની સંભાવના વધી જાય છે.

ઉપચાર

ડાયટમાં પોટેશિયમ રિચ ફૂડ્સ ખાવાથી હાઈ બીપીથી બચી શકાય છે. તેના માટે કેળા, બદામ, ગાજર અને ટામેટા ખાવા જોઈએ. બ્રેકફાસ્ટ

તમારા વજન પ્રમાણે નાસ્તો કરો. જો તમારું વજન 70 કિલો હોય તો તેના 10 ગણાં કરીએ તો 700 આવે. તો રોજ બ્રેકફાસ્ટમાં 700 ગ્રામ ફળ ખાઓ. સવારે 12 વાગ્યા પહેલાં ખાઈ લેવું.

ડિનર

સાંજે 7 વાગ્યા પહેલાં ખાઈ લો. (નોર્મલ ભોજન ખાઓ)

ડાયાબિટીસ

દવા વિના જો શુગર લેવલ 250 એમજીથી ઓછું છે તો આ નોર્મલ છે. આનાથી વધારે શુગર હોય તો હાર્ટ, કિડની અને આંખોની પ્રોબ્લેમ થવાનો ખતરો વધે છે અને જોઈન્ટ પેઈનની પણ પ્રોબ્લેમ થાય છે.

ઉપચાર

ડાયટમાં દૂધ, ઘી, બ્રેડ, ફિશ, પેકેજ્ડ ફૂડ ખાવાનું છોડી દો અને ફળો, શાકભાજી અને મલ્ટિગ્રેન ખાઓ. આનાથી થોડાં દિવસમાં જ ફાયદો મળશે.

લંચ

2 અલગ-અલગ પ્લેટ રાખો. 1 પ્લેટમાં 4 પ્રકારના કાચાં શાક (કાકડી, મૂળા, ગાજર અને કોબીજ) સામેલ કરો અને બીજી પ્લેટમાં નોર્મલ ભોજન રાખો.

કેટલું ખાવું

શાકભાજીની માત્રા તમારા વજનથી 4 ગણી વધારે હોવી જોઈએ. એટલે કે 70 કિલો વજન હોય તો 280 ગ્રામ કાચાં શાકભાજી ખાઓ.

