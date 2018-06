આ 4 બાબતોમાં ધ્યાન આપીને ડાયાબિટીસને એકદમ કંટ્રોલ કરી શકાય છે, જાણો

હેલ્થ ડેસ્ક: ડાયાબિટીસમાં માણસના લોહીમાં શુગરનું પ્રમાણ સામાન્ય સ્તર કરતાં વધારે રહેતું હોય છે. જો માણસ પોતાનો આ રોગ નિયંત્રિત કરી શકે તો તે સામાન્ય માણસની જેમ લાંબું જીવન જીવી શકે છે. એ માટે ચાર બાબતો અગત્યની છે. ખોરાક, કસરત, દવાઓ અને વારંવાર ટેસ્ટ.

ડાયટિશિયન ધારા ઠક્કર અને મીતા ભગત કહે છે, જેમને માનસિક તાણનો અને બોર્ડર લાઇન નજીકનો ડાયાબિટીસ આવ્યો હોય તો તે કસરત અને ડાયેટના સમન્વયથી મટી જાય છે. પણ તેવા દર્દીએ વારંવાર ટેસ્ટ કરાવતા રહેવું જરૂરી છે. ઘણા ડાયાબિટીસના દર્દીઓ ખાંડને બદલે ગોળ અને મધનો ઉપયોગ કરે છે. પરંતુ એવું ન કરવું જોઇએ. ગોળ અને મધ એ સાદી ખાંડના જ સ્વરૂપ છે. અમુક લોકો વધી ગયેલા ડાયાબિટીસને કન્ટ્રોલમાં કરવા ઉપવાસ કરે છે. પણ તે યોગ્ય નથી. ડાયાબિટીસના દર્દીઓ જો ફળાહાર કર્યા વિના ઉપવાસ કરે તો બ્લડમાં ગ્લુકોઝ ઘટી જશે અને બીપી ઘટવા લાગશે. આ ઉપરાંત પણ અનેક તકલીફો થ‌વા લાગશે. તેથી ડાયાબિટીસના દર્દી માટે ઉપવાસ અને બહારનું જમણ બંને નુકસાનકારક છે.

ડાયાબિટીસને આહાર દ્વારા કન્ટ્રોલમાં રાખી શકાય છે. કેવી રીતે રાખી શકાય? એ અંગે જાણીએ

-સમયસર અને નિયત માત્રામાં જમો. ભૂખ કરતાં થોડું ઓછું ખાવું.

-વધારાની કેલરી ના લો, જેથી ગ્લુકોઝ વધે નહીં.

-દિવસમાં બે વખત વધારે ખાવા કરતાં 6થી 7 વખત થોડું થોડું ખાવું કારણ કે એકસાથે વધુ પ્રમાણમાં ખાવાથી શરીરમાં ગ્લુકોઝ વધશે.

-ડાયાબિટીસનાં ચિહ્નનોની રાહ ના જુઓ. વારંવાર ટેસ્ટ કરાવો અને જો વધારે હોય તો દવા, કસરત અને ખોરાકનું નિયંત્રણ ડોક્ટરની સલાહ મુજબ કરો.

-સાદી ખાંડ, ગોળ, મીઠાઇ, મધ, ગ્લુકોઝ, આઇસક્રીમ, જામ, માખણ વધારે પડતા સૂકા મેવાનું સેવન ન કરવું. તે તરત શોષાઇ જશે અને લોહીમાં ગ્લુકોઝનું લેવલ વધારશે તે નુકસાનકર્તા છે. આના કરતાં જટિલ કાર્બોદિત પદાર્થો જેવા કે રોટલી, ભાખરી, કઠોળ વધારે લો.

-શાકભાજી અને સલાડ પુષ્કળ પ્રમાણમાં લો. ફ્રૂટની છાલમાં ફાઇબરનું પ્રમાણ વધારે, કેલરી ઓછી અને એન્ટિ ઓક્સિડન્ટ છે જે ડાયાબિટીસને કન્ટ્રોલમાં લાવવામાં મદદ કરશે.

-ફળોમાં કે‌ળાં, કેરી, ચીકું, સીતાફળ વગેરે એક ટાઇમે એક આખું ન લેવું. આ ફળોનો નાનો ટુકડો એક ટાઇમ જ લેવાય. ટેટી, તડબૂચ, પપૈયું, નારંગી, માેસંબી, સફરજન, દાડમ વગેરે છૂટથી લેવાય. ફ્રૂટ જ્યૂસ ન લેવું. તેનાથી ફાઇબર જતું રહે છે અને કેલરી વધી

જાય છે. -બટેટા, સૂરણ, રતાળુ જેવા કંદમૂળ ન જ લેવા જોઇએ એવું નથી પણ ઓછા પ્રમાણમાં લેવા કારણ કે તે કાર્બોદિત પદાર્થોનું પ્રમાણ વધારે છે.

-ફાઇબરવાળો ખોરાક વધારે લેવો, જેમ કે થૂલી, જુવાર, રાગી, બાજરી, મેથી, પાલક, તલ, મઠ, મગ, સોયાબીન, ચણા, લીલાં પાંદડાંવાળાં શાક, બીવાળાં ફળો વગેરે.

-બાફેલાં ફરસાણ જેવાં કે હાંડવો, ઢોકળાં, મુઠિયા, ખમણ, ખમણી વગેરે લઇ શકાય. તળેલાં ફરસાણો પ્રસંગોપાત ચાખવાં. તેનાથી પેટ ન ભરવું.

-ધૂમ્રપાન, તમાકુનું સેવન, આલ્કોહોલ વગેરેનો ત્યાગ કરો.

-ડાયાબિટીસના દર્દીની રક્તવાહિનીઓમાં ચરબી જામી જવાનું પ્રમાણ વધુ જોવા મળે છે. તેથી રોજનું 3-4 ચમચી તેલ, ઘી જ વાપરવું જોઇએ. દૂધ પાતળું વાપરું જોઇએ.

-નિયમિત કસરત કરવી. કસરત શરૂ કરો ત્યારે હંમેશાં ધીમે ધીમે તેનો સમય અને તીવ્રતા વધારવી. એક સમાટી વધારે સમય કસરત કરતા લોહીમાં રહેલ ખાંડના સ્તરમાં ઘણો ફેરફાર આવી શકે છે.

-કસરતનો સમય, કસરતની તીવ્રતા, દવાનો ડોઝ અને ખોરાકનો સમય તથા ખોરાકનું પ્રમાણ ડોક્ટર પાસે નક્કી કરાવવું.

-માંદગી વખતે કસરત ન કરો. ખૂબ પાણી પીવો. ભાત, ખીચડી, ખૂબ ચડવેલાં શાક, મિલ્કશેક વગેરે ડોક્ટરની સલાહથી લેવાં.

-6થી 8 ગ્લાસ પાણી ઓછામાં ઓછું પીવું. ઘણા દર્દીઓ ડોક્ટરને પૂછતાં હોય છે કે ડાયાબિટીસ પર કન્ટ્રોલ રાખીએ અને દવા ન લઇએ તો ચાલે? ના ચાલે. દવા, ખોરાક તેમજ તે સાથેનો સમય ડોક્ટર દ્વારા સેટ કરેલો હોય છે. જો તે સમયસર લેવામાં ન આવે તો ખોરાક અને દવાની ગોઠવણી ખોરવાઇ જાય છે. પરિણામે દર્દીના શરીરમાં ઘણા ફેરફાર થાય છે જે મુશ્કેલી ઊભી કરે છે. આહારનું આયોજન ડાયટિશિયન અને ડોક્ટરની સલાહ મુજબ, કેલરીની જરૂરિયાતને અનુલક્ષીને બનાવવું જોઇએ.ડાયાબિટીસના દર્દીઓ જો ડાયટનું ધ્યાન રાખે તો તેમનો ડાયાબિટીસ કન્ટ્રોલમાં રહે છે.

A healthy weight helps with blood sugar control and is healthier for Diabetes. Foods high in fibre may help you feel full and may lower blood sugar and cholesterol levels.