મોનસૂન સ્પેશિયલ ટીઃ બીમારીઓથી બચાવી પેટની સમસ્યાઓને રાખશે દૂર

હેલ્થ ડેસ્ક: વરસાદની સિઝનમાં વાયરલ ઈન્ફેક્શન થવાનો ખતરો ખૂબ જ વધી જાય છે. એવામાં જો આ સિઝનમાં તમે રોજ લવિંગની ચા પી લેશો તો તમે ઘણી બીમારીઓથી બચી શકશો. આયુર્વેદમાં પણ લવિંગની ચાના ઘણાં ફાયદાઓ જણાવ્યા છે. નેશનલ ઈન્સ્ટીટ્યૂટ ઓફ આયુર્વેદ ડો. ગોવિંદ પારિક જણાવી રહ્યાં લવિંગની ચાના ફાયદા.

શરદી-ખાંસીમાં રાહત- લવિંગની તાસીર ગરમ હોય છે. વરસાદની સિઝનમાં ઠંડક થવા પર લવિંગની ચા પીવાથી શરદી, ખાંસી અને તાવ સામે રક્ષણ મળે છે.

પેટને રાખે દુરસ્ત- વરસાદની સિઝનમાં પેટ ખરાબ થવાની પ્રોબ્લેમ મોટાભાગના લોકોને સતાવતી હોય છે. આ સમયે લવિંગની ચા પેટથી જોડાયેલી સમસ્યા જેમ કે કબજિયાત અને ગેસથી પણ રાહત મળે છે.

દાંતની તકલીફ- દાંતમાં દર્દ હોય ત્યારે લવિંગ અને તેનું તેલ બહુ જ લાભ કરે છે. લવિંગની ચા પીવાથી મોંની અંદરના બેક્ટેરિયા ખતમ થઈ જાય છે અને પેઢાં હેલ્ધી બને છે.

ગળાની સમસ્યા- વરસાદની સિઝનમાં કફ અને ગળાની પ્રોબ્લેમ થતી હોય છે. લવિંગની ચા આ ઈન્ફેક્શન દૂર કરે છે અને ગળું સાફ કરે છે.

કેમ છે ફાયદાકારક

-લવિંગમાં પોટેશિયમ, સોડિયમ, ફોસ્ફરસ, આયર્ન, મેંગનીઝ, ફાયબર, આયોડીન, વિટામિન K અને C, ઓમેગા-3 ફેટી એસિડ, કેલ્શિયમ અને મેગ્નેશિયમ હોય છે.

-લવિંગમાં eugenol હોય છે. જે શરીરમાં બ્લડ શુગરને કંટ્રોલ કરે છે. જેનાથી ડાયાબિટીસનો ખતરો દૂર થાય છે.

આ રીતે બનાવો

એક કપ પાણીમાં 4-5 લવિંગ પીસીને નાખો. તેમાં ચપટી ચા પત્તી નાખીને 5-8 મિનિટ ઉકાળો. નવશેકું રહે એટલે પીવો.

Sipping on a cupful Clove Tea during the monsoons is great for your body. Clove Tea can help flush out all the harmful toxins in the system, leaving you healthier.